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Mersin sokak satıcılarına baskın: uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 6 tutuklu

Mersin'de torbacı operasyonunda bonzai, metamfetamin, sentetik ecza, ruhsatsız silahlar ve para ele geçirildi; 6 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin sokak satıcılarına baskın: uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 6 tutuklu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyon

Mersin genelinde, kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin üst ve ikametlerinde çok sayıda uyuşturucu madde, kullanım aparatı, ruhsatsız silah ve ticaretten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlar, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

arama ve ele geçirilenler:

Güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda, şüphelilere ilişkin bulgular şu şekilde kayıt altına alındı:

E.İ. ve Ç.D. isimli şüphelilerden yapılan aramalarda 0,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,30 gram metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 aseton ile uyuşturucu kullanımında kullanıldığı değerlendirilen 2 aparat ele geçirildi.

M.E. ve M.U. isimli şüphelilerin üst ve ikametlerinde ise 31,50 bonzai, 27 parça halinde toplam 27 gram alfa-metilfenetilamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19.030 TL bulundu.

A.Y. isimli şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda 182 sentetik hap, 71,5 gram bonzai, 2 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi; aramada ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.600 TL bulundu.

S.B. isimli şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda ise 55 gram alfa-metilfenetilamin, 2 aseton, 7 uyuşturucu hap ve 60,20 gram bonzai ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen E.İ., Ç.D., M.U., M.E., A.Y. ve S.B. isimli toplam 6 şüpheli, yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet kaynakları, operasyonun devam edebileceğini ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi. Ele geçirilen malzemelerin türü ve miktarları adli sürecin lojistik ve delil incelemelerinde kullanılacak.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA...

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA BONZAİ, METAMFETAMİN, SENTETİK ECZA, RUHSATSIZ SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN PARA ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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