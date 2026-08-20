Mersin'de bir aylık operasyonda suç şebekelerine ağır darbe: 137 kilo esrar ve binlerce hap ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaklaşık bir aylık sürede (15 Temmuz-16 Ağustos) uyuşturucu madde ticaretine yönelik kapsamlı operasyonlar yürüttü. Ekipler, takip ve teknik çalışmanın ardından çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda 137 kilo 865 gram esrar-skunk ile birlikte 22 bin 338 sentetik ecza hapı, 676 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 252 gram metamfetamin, 200 gram eroin, 239 captagon hap, 192 gram alfametilfenatilamin (bonzai hammaddesi), 189 ecstasy hap, 94 gram kokain ve 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

diğer bulgular ve hukuki süreç:

Aramalarda ayrıca 9 hassas terazi, 6 tabanca, 83 tabanca fişeği ve 1 tüfek bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 305 bin 50 TL ile 4 tam altın, 1 yarım altın ve 1 çeyrek altıne el konuldu.

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 90'ı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen bulguların şebeke bağlantılarının aydınlatılmasına yönelik kullanıldığını bildirdi.

MERSİN’DE POLİS EKİPLERİNİN YAKLAŞIK BİR AYLIK SÜREÇTE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA 137 KİLO 865 GRAM ESRAR-SKUNK İLE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP VE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.