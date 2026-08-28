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Muğla temmuzda 142 milyon dolarlık ihracatla dış ticarette öne çıktı

TÜİK verilerine göre Muğla'da temmuzda ihracat 142,25 milyon dolar, ithalat 39,56 milyon dolar oldu; ihracat ithalatı yaklaşık 3,6 kat aştı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muğla temmuzda 142 milyon dolarlık ihracatla dış ticarette öne çıktı

Muğla'nın temmuz dış ticaret verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Muğla, temmuz ayında genel ticaret sistemi kapsamında dikkat çekici bir dış ticaret performansı sergiledi. Kentte kayıtlı ihracat tutarı 142.250.275 dolar olarak gerçekleşirken, aynı dönemde ithalat 39.558.744 dolar oldu. Bu sonuçla ihracat ile ithalat arasındaki fark 102.691.531 dolar seviyesinde kaydedildi.

TÜİK verileri ve rakamların dağılımı:

Temmuz ayındaki ihracatın ithalata oranı yaklaşık olarak %360 civarında gerçekleşti; başka bir ifadeyle Muğla'nın ihracatı ithalatının yaklaşık 3,6 katı oldu. Kentin 142,25 milyon dolarlık ihracatı, dış ticarette belirgin bir ihracat fazlası yarattı ve bölgesel ekonomik aktivitenin dışa dönük kısmının güçlü olduğunu gösterdi.

Sektörlerin rolü ve değerlendirme:

Muğla'nın dış ticaret performansında kentte faaliyet gösteren tarım, madencilik, su ürünleri ve diğer üretim sektörleri ile birlikte turizm bağlantılı ekonomik faaliyetlerin önemi vurgulanıyor. Bu sektörlerin kombinasyonu, temmuz verilerinde ihracatın öne çıkmasına zemin hazırladı. Genel tablo, Muğla ekonomisinin ithalattan çok ihracata dayalı bir görünüm sergilediğini ve bölgesel üretim kapasitesinin dış pazarlara erişimde etkin olduğunu işaret ediyor.

Veriler, kısa vadede kentin dış ticaret dengesinin ihracat lehine olduğunu ortaya koyuyor; sektörlerin performansı ve dış talepteki değişimler, ilerleyen aylarda bu dengenin nasıl evrileceğinin belirleyicisi olacak.

MUĞLA’NIN TEMMUZ AYI İHRACATI 142 MİLYON DOLARA ULAŞTI

MUĞLA’NIN TEMMUZ AYI İHRACATI 142 MİLYON DOLARA ULAŞTI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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