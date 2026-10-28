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Mersin’de sel uyarısı: Silifke ve Erdemli’de yollar ve tarım alanları sular altında

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde sağanak birçok yolu ve tarım alanını su altında bıraktı; meteoroloji yarın için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:56

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin’de sel uyarısı: Silifke ve Erdemli’de yollar ve tarım alanları sular altında

Mersin'de yağışın etkileri ve genel durum:

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Birçok noktada yollar suyla kaplanırken, vatandaşlar ulaşım ve günlük yaşamda zorluk yaşadı. Yağış bazı bölgelerde ani taşkınlara neden oldu ve yer yer su birikintileri oluştu.

Etkilenen mahalleler ve tarımsal zararlar:

Özellikle Silifke'ye bağlı Yeşilovacık ve Işıklı mahallelerinde derelerin taşması rapor edildi. Taşucu Mahallesinde cadde ve sokaklar sel sularıyla kaplanırken, Çavuşbucağı Mahallesinde çilek ekili seraların su altında kaldığı gözlendi. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Vatandaşlar için zor anlar yaşatan bu gelişmelerin birçok tarım alanında ürün ve altyapı zararına yol açtığı belirtildi.

Meteorolojinin uyarısı ve beklenen riskler:

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, bugün devam eden yağışların yarın da Mersin ve çevresinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiğini duyurdu. Kurum, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Yetkililer, riskli bölgelerde dikkatli olunması, gerekli olmadıkça yolculuk yapılmaması ve olumsuz durumlarda ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.

MERSİN&#039;İN SİLİFKE İLÇESİNDE BAĞLI YEŞİLOVACIK VE IŞIKLI MAHALLELERİNDE DERELER TAŞARKEN, TAŞUCU...

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE BAĞLI YEŞİLOVACIK VE IŞIKLI MAHALLELERİNDE DERELER TAŞARKEN, TAŞUCU MAHALLESİ’NDE CADDE VE SOKAKLAR SEL SULARIYLA KAPLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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