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Gaziantep’te şafak baskınlarıyla hırsızlık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Şube koordinesinde düzenlenen şafak baskınlarında 2 ruhsatsız tüfek, 56 kartuş, 1 araç ve 4 şüpheli ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:24

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep’te şafak baskınlarıyla hırsızlık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

operasyonun kapsamı ve hedefi:

Gaziantep’te çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla genişletildi. Operasyon, şüphelilerin yakalanması ve suçta kullanıldığı değerlendirilen emtianın ele geçirilmesi amacıyla planlandı.

baskınlar ve ele geçirilenler:

Özel harekât destekli, belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aramalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 56 adet kartuş ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 1 araç muhafaza altına alındı.

Operasyonlar sonucunda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

görsel kayıtlar ve soruşturmanın seyri:

İncelemelerde, bazı hırsızlık anlarına ait görüntülerin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Bu kayıtların delil niteliğinde olduğu ve soruşturmanın seyrinde kullanılacağı belirtiliyor.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı; dosya Cumhuriyet Başsavcılığına iletilerek adli süreç takip edilecek.

GAZİANTEP&#039;TE ÇEŞİTLİ TARİHLERDE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK OLAYLARINA YÖNELİK OPERASYON...

GAZİANTEP'TE ÇEŞİTLİ TARİHLERDE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK OLAYLARINA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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