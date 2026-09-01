Mersin'de son yolculuk: feribot faciasında ölen Reyhan Verim toprağa verildi

Son yolculuk Mersin'de tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim (55), memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra Verim'in cenazesi dün akşam uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi ve buradan Toroslar ilçesindeki Şehir Mezarlığı morguna sevk edildi.

Tören ve katılımcılar:

Bugün Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Verim'in yakınlarının yanı sıra Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, bazı siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı; Verim'in yeğeni Mert Baykal cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Aile ve kaza bilgileri:

Edinilen bilgilere göre Reyhan Verim, kız kardeşi Seyran Kahveci ile kuzenleri Oya Oruç ve Ayda Arkalı ile birlikte tatil amacıyla Kıbrıs'a gitmişti. Dönüşte, Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde kazaya uğrayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Tören ve defin işlemleri sırasında aile fertleri ile kent sakinleri arasında hüzün hâkim oldu; yetkililer ise kazayla ilgili sürecin devam ettiğini bildirdi.

REYHAN VERİM İÇİN BUGÜN ŞEHİR MEZARLIĞINDA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.