Tarsus meclisi üretici ve kent öncelikli kararları kabul etti

Tarsus Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda küçük üreticilere yönelik hizmetler, kentteki isimlendirmeler, evsel katı atık tarifesi ve bakım-onarım taleplerine ilişkin bir dizi karar ele alındı ve karara bağlandı.

üreticilere yönelik kararlar:

Mecliste öne çıkan kararlardan biri, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki zirai dronun küçük üreticilerin hizmetine sunulması oldu. Özellikle 50 dekarın altında üretim yapan çiftçilere yönelik planlanan bu destek, hizmetin ekonomik koşullarda sağlanmasına odaklanıyor.

Ayrıca, hidroponik çilek serası ile tıbbi aromatik bitki distilasyon tesisinin bulunduğu alanın Tarsus Çiftçi Eğitim Merkezi - TARÇEM olarak isimlendirilmesi kabul edildi. Başkan Boltaç, merkezin özellikle kadınlar başta olmak üzere vatandaşlara eğitim ve üretim olanakları sunacağını belirtti.

kent hizmetleri, isimlendirmeler ve mali kararlar:

Toplantıda Anıt Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camisi için, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve tamirat çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla caminin 2 yıl süreyle geçici tahsis edilmesi konusunda Başkan Boltaç'a yetki verildi. Başkan Boltaç, ilerleyen süreçte gerekli kaynakların sağlanması halinde kalıcı tahsis için çalışma yürütülebileceğini kaydetti.

Evsel katı atık tarife ücreti gündeminde ise mevcut uygulamanın korunmasına karar verildi; yapılan değerlendirme sonucunda vatandaşların yeni bir fiyat farkıyla karşılaşmaması için tarifenin geçen yıl uygulanan şekliyle devam etmesi benimsendi.

Atatürk Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerindeki okuma salonuna Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin verilmesi teklifi de oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Boltaç, şehidin isminin başka bir yerden kaldırılmadığını ve kararın meclisin ortak iradesiyle alındığını vurguladı.

Toplantıda ayrıca belediye araç filosuna yeni bir greyderin katıldığı açıklandı. Başkan Boltaç, aracın temin edilmesinde katkısı bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçere teşekkür ederek, yeni aracın kent genelindeki yol ve arazi çalışmalarına destek vereceğini söyledi.

Mecliste, spora ve gençlere verilen değere ilişkin bir gündem maddesi de paylaşıldı. Tarsus Gelecek Spor Kulübü sporcusu Furkan Emre Karanın son iki yılda üç kez üst üste Türkiye Şampiyonu olduğu ve atletizmde önemli dereceler elde ettiği vurgulandı.

Başkan Ali Boltaç toplantıyı değerlendirirken, meclis üyeleriyle birlikte Tarsus’a hizmet etmeye devam edeceklerini ve alınan kararların kent için hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade etti.

TARSUS BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.