Sanayi sitesinde talepler masaya yatırıldı: Kuşadası'da esnafla yerinde buluşma

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası Sanayi Sitesi'nde düzenlenen programda esnafla bir araya gelerek mevcut sorunları ve ihtiyaçları yerinde dinledi. Ziyarette, Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı İbrahim Kargın ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Programın işleyişi ve katılımcılar:

Toplantı, site içinde düzenlenen kahvaltı programı olarak gerçekleştirildi. Kahvaltıya sanayi sitesinde faaliyet gösteren çok sayıda işletme sahibi katıldı; samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada esnafın işletme koşulları, ortak kullanım alanları ve beklenen hizmetlere dair görüşleri aktarıldı. Başkan Vekili Demirtaş, hem kooperatif yönetimiyle hem de bireysel işletme sahipleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette tartışılan öncelikler ve beklentiler:

Esnafın gündeme getirdiği başlıca konular arasında ortak alanların düzenlenmesi, altyapı ihtiyaçları ve iş yeri ziyaretlerinin artırılması yer aldı. Demirtaş, esnafın kent ekonomisine sağladığı katkının önemine vurgu yaparak taleplerin belediye çalışmalarıyla uyumlu şekilde takip edileceğini belirtti. Ayrıca, ilgili konuların değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Kahvaltının ardından Başkan Vekili Demirtaş, site içinde incelemelerde bulunup esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek uygulamadaki sorunlar hakkında bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde, site yönetimi ile Kuşadası Belediyesi arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin hizmetlerin planlanmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıda belirtilen talep ve öneriler, ilgili birimlerle paylaşılmak üzere not edildi. Belediye yetkilileri, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ve öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda adımlar atılacağını kaydetti. Kooperatif başkanı İbrahim Kargın ile yönetim kurulu üyeleri de ilerleyen süreçte ortak hareket etme ve taleplerin takibi konusunda işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Bu ziyaret, Kuşadası Belediyesi ile sanayi sitesi yönetimi ve esnaf arasında doğrudan iletişim kurmanın önemi ve hizmetlerin yerinde tespit edilmesinin planlama süreçlerine katkısı açısından değerlendirilmiş oldu. Belediye yetkilileri, sahadan gelen geri bildirimlere dayalı çözüm süreçlerini takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, SANAYİ SİTESİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELEREK YAŞANAN SORUN VE İHTİYAÇLARI DİNLEDİ.