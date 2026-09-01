Dolar 48,2714 +0,01%
Euro 56,0028 -0,21%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.847,40 -1,55%
EUR/USD 1,1597 -0,22%
Brent Petrol 92,51 +2,23%
--°

Sanayi sitesinde talepler masaya yatırıldı: Kuşadası'da esnafla yerinde buluşma

Tahsin Demirtaş, Kuşadası Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltıda bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinledi; çözüm için adımlar planlanacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Sanayi sitesinde talepler masaya yatırıldı: Kuşadası'da esnafla yerinde buluşma

Sanayi sitesinde talepler masaya yatırıldı: Kuşadası'da esnafla yerinde buluşma

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası Sanayi Sitesi'nde düzenlenen programda esnafla bir araya gelerek mevcut sorunları ve ihtiyaçları yerinde dinledi. Ziyarette, Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı İbrahim Kargın ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Programın işleyişi ve katılımcılar:

Toplantı, site içinde düzenlenen kahvaltı programı olarak gerçekleştirildi. Kahvaltıya sanayi sitesinde faaliyet gösteren çok sayıda işletme sahibi katıldı; samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada esnafın işletme koşulları, ortak kullanım alanları ve beklenen hizmetlere dair görüşleri aktarıldı. Başkan Vekili Demirtaş, hem kooperatif yönetimiyle hem de bireysel işletme sahipleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette tartışılan öncelikler ve beklentiler:

Esnafın gündeme getirdiği başlıca konular arasında ortak alanların düzenlenmesi, altyapı ihtiyaçları ve iş yeri ziyaretlerinin artırılması yer aldı. Demirtaş, esnafın kent ekonomisine sağladığı katkının önemine vurgu yaparak taleplerin belediye çalışmalarıyla uyumlu şekilde takip edileceğini belirtti. Ayrıca, ilgili konuların değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Kahvaltının ardından Başkan Vekili Demirtaş, site içinde incelemelerde bulunup esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek uygulamadaki sorunlar hakkında bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerde, site yönetimi ile Kuşadası Belediyesi arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin hizmetlerin planlanmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıda belirtilen talep ve öneriler, ilgili birimlerle paylaşılmak üzere not edildi. Belediye yetkilileri, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ve öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda adımlar atılacağını kaydetti. Kooperatif başkanı İbrahim Kargın ile yönetim kurulu üyeleri de ilerleyen süreçte ortak hareket etme ve taleplerin takibi konusunda işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Bu ziyaret, Kuşadası Belediyesi ile sanayi sitesi yönetimi ve esnaf arasında doğrudan iletişim kurmanın önemi ve hizmetlerin yerinde tespit edilmesinin planlama süreçlerine katkısı açısından değerlendirilmiş oldu. Belediye yetkilileri, sahadan gelen geri bildirimlere dayalı çözüm süreçlerini takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, SANAYİ SİTESİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELEREK YAŞANAN...

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, SANAYİ SİTESİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELEREK YAŞANAN SORUN VE İHTİYAÇLARI DİNLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Balıkesir’de yeni dönemin astsubayları: 966 mezun, İHA sınıfından ilk öncüler
images

Denizlerin yeni bekçileri: 456 astsubay yemin etti
images

anamur'da adli yıl açılışı ve gecikmeyen yargı vurgusu
images

Karasu'da yeni adli yılda adalet ve hukukun üstünlüğü vurgulandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akpınar'da üç gün sürecek yol düzenlemesi nedeniyle bazı yollar kapatılıyor

Kocaelispor'a genç norveçli takviyesi: Tobias Fjeld Gulliksen sezon sonuna kadar kiralandı

Konya'da jandarmadan ağustos operasyonu: 186 bin makaron ve 240 kaçak parfüm ele geçirildi

Tokat’ta yönetim 7 gün 24 saat dijital koordinasyon merkezinden sağlanacak

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı