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Yenişehir'de beş gün sürecek 11. uluslararası altın biber festivali başlıyor

11. Uluslararası Altın Biber Festivali 2-6 Eylül'de Yenişehir Osmangazi Millet Bahçesi'nde düzenlenecek; konserler ve yarışmalarla beş gün sürecek.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yenişehir'de beş gün sürecek 11. uluslararası altın biber festivali başlıyor

yenişehir'de festival hazırlıkları son aşamada

Osmanlı’nın ilk başkenti Yenişehir, 2-6 Eylül tarihleri arasında beş gün sürecek 11. Uluslararası Altın Biber Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinlikler Osmangazi Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek, program konserlerden tarım fuarına, geleneksel etkinliklerden yarışmalara kadar geniş bir yelpazeye yayılacak.

program ve sahne alacak sanatçılar:

Festival kapsamında sahne alacak isimler arasında Rumeli Ayhan, Manuş Baba, Aydilge ve Cengiz Kurtoğlu ile Grup Mavi Düş ve DJ Ersin Şen bulunuyor. Organizasyonda ayrıca tarım fuarı, halk oyunları, çeşitli yarışmalar, biber kavurma ikramı ve önemli bir yer tutan Acı Biber Yarışması yer alacak.

toplumsal ve ekonomik beklentiler:

Belediye yetkilileri, festivalin ilçeye yoğun ziyaretçi hareketliliği getirmesini bekliyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel etkinlik öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Beş gün boyunca tarım fuarından geleneksel etkinliklere, yarışmalardan halk oyunlarına, toplu sünnet şöleninden konserlere kadar dopdolu bir program Yenişehir’imizi bekliyor. Festival coşkusuna Dj Ersin Şen, Rumeli Ayhan, Manuş Baba, Aydilge ve Cengiz Kurtoğlu, Grup Mavi Düş konserleriyle hep birlikte ortak olacağız. Biber kavurma ikramımız ve Acı Biber Yarışmamızla Yenişehir’imizin simgesi biberimizi yine festivalimizin merkezine taşıyacağız. Kültürümüzü, tarımımızı, geleneklerimizi ve müziği aynı çatı altında buluşturacağımız 11. Uluslararası Altın Biber Festivali’ne tüm halkımız davetlidir"

Başkan Özel ayrıca organizasyonun ilçeye yakışır şekilde hazırlandığını belirterek sosyal medya ve telefon yoluyla yoğun katılım talepleri aldıklarını, "Herke­se kapımız açık, ilçemize 5 gün boyunca rekor sayıda misafirimizin gelmesini bekliyoruz" dedi. Festivalin çevre ilçe ve illerden de büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Yerel esnaf ve katılımcılar için planlanan programlar, hem tarımsal üretimi öne çıkarma hem de kültürel mirası canlı tutma hedefiyle hazırlandı. Beş gün boyunca sürecek etkinlikler, Yenişehir’in simgesi olan biberin tanıtımına ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

YENİŞEHİR&#039;DE 2-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN 11. ULUSLARARASI ALTIN BİBER...

YENİŞEHİR'DE 2-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN 11. ULUSLARARASI ALTIN BİBER FESTİVALİ, BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. (ARŞİV)

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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