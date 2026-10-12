Dolar 49,3271 +0,14%
Euro 55,1762 -0,03%
Bist 12.160,80 -0,86%
Altın Gram 6.653,49 -0,50%
EUR/USD 1,1181 -0,22%
Brent Petrol 106,85 +2,03%
--°

İnsuyu mevkiinde römorklu traktörün ana yola çıkışı kaza getirdi: otomobil sürücüsü ağır yaralı

İnsuyu mevkiinde tali yoldan ana yola çıkan römorklu traktör ile otomobil çarpıştı; otomobil sürücüsü ağır yaralandı ve Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İnsuyu mevkiinde römorklu traktörün ana yola çıkışı kaza getirdi: otomobil sürücüsü ağır yaralı

İnsuyu mevkiinde trafik kazası: otomobil sürücüsü ağır yaralı

Burdur-Antalya kara yolu İnsuyu mevkiinde meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkan bir traktör ile ana yolda seyreden bir otomobil çarpıştı. Olay saat 14.00 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, İsa K. (33) idaresindeki 15 AAD 813 plakalı, arkasında iki römork bulunan traktör tali yoldan ana yola çıkışı sırasında çarpışmaya neden oldu. Antalya istikametinden Burdur yönüne seyreden otomobili kullanan Fuat M. (20) yönetimindeki 15 PL 174 plakalı otomobil ile çarpışma gerçekleşti.

Müdahale, yaralı ve soruşturma:

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatıldı. Tali yoldan ana yola çıkışın ve römorklu araçların görüş alanına etkisinin, olayın gelişiminde rol oynayıp oynamadığının soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi.

Yetkililer, benzer yerleşim ve kavşaklarda sürücülerin dikkatli olması, tali yollardan ana yola çıkarken gerekli dur-kontrol kurallarına uyması ve römorklu araçların manevralarında ekstra önlem alınması gerektiğini vurguladı.

BURDUR-ANTALYA KARA YOLUNDA TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

BURDUR-ANTALYA KARA YOLUNDA TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sakarya'da 14 yaşındaki Murat'ın ölümü: yapay zeka kayıtları ve soruşturmada yen...
images

Yenidoğan çetesi davasında heyet değişti: üye hakim dosyadan çekildi
images

Korkut'ta kavşakta refüje çarpan araç ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı
images

Melikgazi'de çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'da 14 yaşındaki Murat'ın ölümü: yapay zeka kayıtları ve soruşturmada yeni bulgular

Yenidoğan çetesi davasında heyet değişti: üye hakim dosyadan çekildi

Tokat'ta sağlık şikayetleri sonrası yaklaşık 5 bin başvuru, analiz sonuçları bekleniyor

Baltık gökyüzünde dayanışma: Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi