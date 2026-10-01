Mesai çıkışında e-5'te yollar kilitlendi: yoğunluk yüzde 87
İstanbul'da akşam mesai saatlerinde kara yollarında yoğunluk hissedilir seviyeye çıktı. E-5 kara yolu Cennet Mahallesi mevkiinde devam eden yol çalışması nedeniyle ulaşım büyük ölçüde etkilendi ve araçlar uzun süre ilerleyemedi.
İBB verileri ve ölçülen yoğunluk:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde akşam saatlerinde trafik ağırlaştı. Ölçümlerde trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak kaydedildi; D-100 kara yolunda araç kuyrukları oluştu ve bazı noktalarda trafik yer yer durdu.
Küçükçekmece ve ara yolların etkisi:
Trafikten kaçmak isteyen sürücülerin Küçükçekmece'de ara yollara yönelmesi, ilçede ek yoğunluğa yol açtı. Alternatif güzergahlarda da dur-kalk trafiği görüldü ve mahalle içi akışta yığılmalar oluştu.
İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar gecikmeler nedeniyle evlerine ulaşmakta zorlandı; akşam trafiğinde uzun bekleyişler yaşandı.
İSTANBUL'DA MESAİ ÇIKIŞINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87'E ULAŞTI. E-5 KARA YOLU CENNET MAHALLESİ MEVKİİNDE YAPILAN YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFİK ADETA FELÇ OLURKEN, İŞTEN VE OKULLARINDAN EVE DÖNEN VATANDAŞLAR UZUN SÜRE YOLDA BEKLEDİ.
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