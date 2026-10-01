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Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı, yüksek kesimlerde dolu beyaz örtü oluşturdu

Bingöl'de öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası gökkuşağı oluştu; yüksek kesimlerde etkili dolu otoyolu beyaza bürüdü ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı, yüksek kesimlerde dolu beyaz örtü oluşturdu

Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı ve dolu etkisi

Bingöl'de gün içinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde farklı görsel sahneler ortaya çıkardı. Yağışın hemen ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, yağmurun bıraktığı ıslak doğa dokusuyla birlikte dikkat çekici kareler oluşturdu.

Yağış ve gökkuşağı görüntüleri:

Yağmurun dinmesiyle gökyüzünde belirginleşen gökkuşağı, özellikle kentin doğayla iç içe alanlarında fotoğraf ve görüntü meraklıları için etkileyici bir kompozisyon sundu. O anlarda çekilen görüntülerde, gökkuşağının renkleri ile yağmur sonrası ıslak toprağın oluşturduğu parlaklık bir araya gelerek farklı bir görsel zenginlik ortaya koydu.

Yüksek kesimlerde dolunun etkisi:

Diğer yandan yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan dolu, bazı alanlarda zemini beyaza bürüttü. Haberde adı geçen otoyol kesimlerinde görülen beyaz örtü, sonbahar mevsiminin sürdüğü kentte beklenmedik bir doğa görüntüsü yarattı.

Yaşanan doğa olayı, sürücülerin de cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıdı; seyir halindeki bir araç içinden yapılan kayıtlar, hem gökkuşağının hem de dolunun yarattığı beyaz örtünün aynı karede görülmesini sağladı. Görüntülerdeki kontrast, bölgedeki hava koşullarının kısa sürede değişebildiğini de gösterdi.

Olayla ilgili kayda geçen görüntüler ve sahne genel olarak sakin biçimde ilerlerken, kentteki doğal manzaranın farklı atmosferler sunduğu anlar kameralara yansıdı. (FB-CK-)

Bingöl’de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı, yüksek kesimler doluyla beyaza büründü

Bingöl’de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı, yüksek kesimler doluyla beyaza büründü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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