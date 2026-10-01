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Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı, yükseklerde dolu yolları beyaza bürüdü

Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı oluştu; yüksek kesimlerde etkili dolu otoyolları ve arazileri beyaza bürüdü, görüntüler cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:22

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı, yükseklerde dolu yolları beyaza bürüdü

Bingöl'de gökkuşağı ve dolu bir arada görüldü

Kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde belirgin bir gökkuşağı oluştu. Yağış, şehrin farklı noktalarında kendini hissettirirken özellikle yüksek kesimlerde etkili olan dolu yaşamı farklı görüntülere dönüştürdü.

Yüksek kesimlerde yollar ve arazi beyaza büründü:

Yüksek rakımlı bölgelerde yağan dolu, bazı otoyol bölümleri ile çevredeki arazinin yüzeyini beyaz bir örtüyle kapladı. Sonbaharın hakim olduğu kentte dolunun otoyolu ve çevreyi beyaza çevirmesi, sıra dışı bir mevsimsel görünüm oluşturdu.

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı:

Sağanak ve dolu sonrası ortaya çıkan doğa olayları kameralara yansıdı. Olay anı, seyir halinde bulunan bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi; gökkuşağı ile dolunun bir arada olduğu sahneler sosyal medyada da ilgi çekti.

BİNGÖL’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER...

BİNGÖL’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURURKEN, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN DOLU OTOYOLU BEYAZA BÜRÜDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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