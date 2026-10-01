Kumluca'da denizden karaya çıkan hortum iki seraya zarar verdi

Kumluca'da sağanak ve hortum etkili oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini fırtınaya bıraktı. Olay, ilçede saat 17.30 sıralarında başladı ve kısa sürede yerel yaşamı etkiledi.

hortumun seralara verdiği zarar:

Mavikent Mahallesi açıklarında denizde oluşan hortum karaya ulaştı. Hortumun karaya erişmesi sonucunda ilçede bulunan iki sera zarar gördü. Zarar anına ilişkin görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ilçe merkezindeki etkiler:

İlçe merkezinde etkili olan yağmur zaman zaman su birikintilerine neden oldu ve araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlar, hortum ve sağanağın oluşturduğu etkileri telefonlarıyla kaydetti.

Olayla ilgili ekiplerin ve yetkililerin çalışmaları ile ilgili yeni bir bilgi paylaşılmadı; mevcut görüntüler, yaşananları anlık olarak belgeliyor ve hasarın boyutuna dair ilk görsel kanıtları sunuyor.

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, DENİZDE ÇIKAN HORTUMUN KARAYA ULAŞMASI SONUCU 2 SERA ZARAR GÖRDÜ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.