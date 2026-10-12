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Malatya'da erişilebilirliğe somut adım: KATRE ile 80 akülü tekerlekli sandalye teslimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hollanda merkezli KATRE Vakfı iş birliğinde 80 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi; hedef engelsiz ulaşım ve sosyal hayata katılımı artırmak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Caner Şahin

Malatya'da erişilebilirliğe somut adım: KATRE ile 80 akülü tekerlekli sandalye teslimi

Malatya'da akülü tekerlekli sandalye desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hollanda merkezli KATRE Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen program kapsamında, ihtiyaç sahibi özel ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik 80 akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Sanat Merkezi fuaye alanında düzenlenen törenle dağıtılan araçların toplam değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu açıklandı.

törenin ayrıntıları:

Programa katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, projenin özel ihtiyaçlı bireylerin hareket özgürlüğünü ve günlük yaşamlarını doğrudan kolaylaştıracağını vurguladı. Başkan Er, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen bu tür uygulamaların şehirdeki erişilebilirlik düzeyini yükseltmeyi amaçladığını belirtti.

KATRE Vakfı adına konuşan Genel Sekreter Ömer Kınık, dünyanın farklı bölgelerinde benzer destekler verdiklerini ve Malatya'daki iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vakıf Koordinatörü Önder Erdoğan ise akülü tekerlekli sandalyelerin, depremde zarar görmüş ve yeniden yapılanma sürecindeki kentte engelli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştıracağını söyledi.

erişilebilirlik ve gelecek projeler:

Başkan Er, şehir genelinde erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Caddelerden parklara kadar pek çok noktada engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldığını, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ikinci etabında çalışmaların sona yaklaştığını ve belediye bünyesindeki kütüphanenin bir bölümünün engelsiz kütüphaneye dönüştürüleceğini açıkladı. Er, şehir yeniden inşa edilirken engelli ve dezavantajlı vatandaşlara öncelik verdiklerini ifade etti.

Engelli bireyler adına konuşan Nisanur Kaya, teslim edilen akülü sandalyelerin yalnızca bir araç olmadığını, aynı zamanda özgürlüğe ve hayata uzanan bir umut eli olduğunu belirtti ve destek verenlere teşekkür etti. Program, 80 akülü tekerlekli sandalyenin hak sahiplerine teslim edilmesiyle sona erdi.

BAŞKAN ER: &quot;ENGELSİZ BİR MALATYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ&quot;

BAŞKAN ER: "ENGELSİZ BİR MALATYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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