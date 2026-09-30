Mezitli'de mobilya mağazası alevlerin ardından iskelete döndü

Mezitli'de akşam saatlerinde başlayan yangın iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Mersin’in Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki dört katlı mobilya imalat ve satış mağazasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin kısa sürede tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı ve bina yoğun dumanla kaplandı.

Müdahale ekipleri ve koordinasyon:

Haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD koordinasyonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Müdürlüğü ve OSB ekiplerinin katılımıyla müdahale gerçekleştirildi. Olay yerine yönlendirilen ekipler arasında 15 itfaiye aracı, 6 TOMA, 12 su ikmal aracı ve 7 arozöz yer aldı.

Ekipler, yangına farklı noktalardan su ve köpükle müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Çalışmalar yoğun bir koordinasyon içinde yürütüldü ve yangın yaklaşık 2,5 saatlik müdahale sonunda söndürüldü.

Soğutma çalışmaları ve hasar durumu:

Söndürme sonrasında gece boyunca soğutma çalışmaları devam etti; ekipler sabaha kadar sıcak noktaları soğutmayı sürdürdü. Sabah olmasıyla birlikte mağazanın enkazı tamamen ortaya çıktı. Yangının etkisiyle dört katlı bina küle döndü ve geriye inşaat halini andıran bir iskelet kaldı.

Bölgede itfaiye ekipleri tedbir amaçlı bekletilmeye devam ediyor ve zaman zaman ortaya çıkan duman noktalarına müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

Can kaybı veya yaralanma ile ilgili bilgi haberde yer almıyor; olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDE 4 KATLI MOBİLYA İMALAT VE SATIŞ MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN ÇOK SAYIDA EKİBİN YAKLAŞIK 2,5 SAATLİK MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN SOĞUTMA ÇALIŞMASI SABAHA KADAR SÜRDÜ.