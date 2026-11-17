Mezitli Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezi hizmet veriyor:

Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezi, nikah ve nişan başta olmak üzere çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe konumu, yemyeşil bahçesi ve ferah etkinlik alanlarıyla öne çıkan merkez, 200 kişilik açık hava ve 100 kişilik kapalı salon kapasitesiyle hizmet sunuyor.

Doğal ortam ve farklı kullanım alanları:

Yemyeşil bahçe ve ferah atmosfer, merkezde düzenlenen törenlere huzurlu ve samimi bir hava kazandırıyor. Açık ve kapalı alan seçenekleri, farklı büyüklükteki etkinliklerin planlanmasına olanak tanıyor; böylece vatandaşlar sevdikleriyle birlikte çeşitli özel günleri aynı mekânda kutlayabiliyor.

Başkan vekilinin değerlendirmesi:

Turgut Selağzı merkezle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın en özel günlerinde yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak bizim için çok değerli. Mezitli Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezimizle hemşehrilerimize sevdikleriyle birlikte güzel hatıralar biriktirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz".

Mezitli Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezi, doğal atmosferi, kullanışlı alanları ve merkezi yönetimiyle özel günlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor; merkez, hem nişan ve nikahlar hem de çeşitli organizasyonlar için tercih ediliyor.

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDE BELEDİYE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ETKİNLİK VE SANAT MERKEZİ, NİKAH VE NİŞAN TÖRENLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.