İzdoğa atıklardan kurtardıklarıyla kütüphane ve sergi açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA, geri dönüşüm için toplanan atıklar arasından ayrıştırdığı ve temizlediği kitaplarla Fuar İzmir'deki genel müdürlük binasında yeni bir kütüphane oluşturdu. Bir zamanlar gündelik yaşamın ve anıların parçası olan fotoğraf makineleri, müzik aletleri ve diğer eşyalar da aynı alanda sergilenmeye başlandı.

Geri dönüşüm sürecinde kullanım için uygun bulunan eser ve eşyalar, sadece atık akışı içinde yok olmaktan kurtarılarak tekrar değer kazandırıldı. Oluşturulan alan, hem çalışanların molalarda yararlanabildiği bir okuma mekanı hem de sergilenmiş nesnelerle geçmişe küçük bir yolculuk sunuyor.

Kütüphane nasıl oluştu:

Kütüphane, özellikle Dönüşüme Evde Başla projesi kapsamında vatandaşların evlerinden QR kodlu poşetlerle teslim ettiği malzemeler arasından ayrılan kitaplarla kuruldu. İzdönüşüm fabrikasına getirilen atıkların içinden seçilen kitaplar, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yeniden kullanıma hazır hale getirildi ve genel müdürlük binasının girişine yerleştirilen raflarla okuyuculara sunuldu.

Çalışanlar, öğle aralarında veya molalarda kütüphaneden faydalanabiliyor; diledikleri kitapları ödünç alıp evlerine götürebiliyorlar. Bu uygulama, atıklardan elde edilen kaynakların tekrar topluma kazandırılmasına yönelik pratik bir örnek oluşturuyor.

Atıklardan çıkan eşyalar ve anlamları:

Genel müdürlük binasında açılan sergi, atık ayrıştırma sürecinde kurtarılan nesnelerin çeşitliliğini gösteriyor. Aralarında otomobil kadranları, fotoğraf makineleri, kameralar, bakır ve gümüş eşyalar, müzik aletleri, oyuncaklar, saatler, org ve kasetçalar gibi farklı dönemlere ait ürünler yer alıyor. Her bir obje, kullanım ömrünü tamamlamış olsa da, taşıdığı dönemsel izler ve hatıralar aracılığıyla yeni bir bağlam kazandı.

Sergilenen eşyalar, yalnızca estetik veya nostaljik bir sunum değil; aynı zamanda yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi mesajını somutlaştırıyor. Bu yaklaşım, atık olarak görülen nesnelerin başka hikâyelere başlangıç olabileceğini gösteriyor.

İZDOĞA Kurumsal İletişim ve Kalite Müdürü Hatibe Özağar konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Dönüşüme Evde Başla projesi kapsamında vatandaşlarımızın evlerinde biriktirerek QR kodlu poşetlerle teslim ettiği atıklar arasından çıkan kitapları ayırdık. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından binin üzerinde kitapla burada bir kütüphane oluşturduk. Çalışanlarımız kitapları burada okuyabiliyor ya da ödünç alarak evlerine götürebiliyor. Sergilediğimiz eşyalar da İzdönüşüm Tesisi’ne gelen atıklar arasından seçilerek temizlenen ve yeniden değerlendirilen ürünlerden oluşuyor. Amacımız, kullanılabilir durumdaki kitap ve eşyaları yeniden hayata kazandırmak, yeniden kullanım kültürünü yaygınlaştırmak ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamak."

Proje, hem toplumsal farkındalık yaratmayı hem de somut bir geri dönüşüm pratiğiyle atıkların değerlendirilebilir parçalarını koruyup yeniden topluma sunmayı hedefliyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ İZDOĞA, GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN TOPLANAN ATIKLARIN ARASINDAN KURTARILAN BİNİN ÜZERİNDE KİTAPLA BİR KÜTÜPHANE OLUŞTURDU.