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Milas’ta 132 muhtarın talepleri sahada çözüme taşınıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ta 132 muhtarın katıldığı bölge toplantılarında mahalle taleplerini dinledi ve ilgili dairelere aktardı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Milas’ta 132 muhtarın talepleri sahada çözüme taşınıyor

Milas’ta muhtarlarla yerinde değerlendirme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesinde düzenlenen 1, 2, 3 ve 4. Bölge Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları'nı tamamladı. Dört ayrı oturumda toplam 132 mahalle muhtarıyla bir araya gelen ekip, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve belediyeden beklentileri doğrudan muhtarların anlatımıyla dinledi.

toplantıların kapsamı ve öncelikler:

Toplantılar, mahallelerden gelen taleplerin yerinde belirlenmesi ve hızlı yönlendirme amacıyla gerçekleştirildi. Her bölge oturumunda muhtarlar, altyapı, yol, sağlık ve sosyal hizmetler ile ulaşım konularında önceliklerini sıraladı; iletilen her talep ilgili daire başkanlıkları tarafından not alınıp değerlendirmeye alındı. Bu süreç, taleplerin kayıt altına alınması ve çözüm yollarının planlanmasını kolaylaştırıyor.

katılımcılar ve belediye birimleri:

Toplantılarda İlçe Hizmetleri 2. Bölge Daire Başkanı Erhan Çetinkaya, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek ile İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Muhtarlık İşleri Dairesi ve Ulaşım Dairesi başkanları ve ilgili müdürlüklerin temsilcileri hazır bulundu. Katılımcılar, mahallelerden iletilen taleplerin her birini tek tek ele aldı ve yapılabilecek çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

başkan aras'ın değerlendirmesi:

"Muhtarlarımız mahallelerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini en yakından bilen, vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü köprüdür. Milas’ta 132 mahalle muhtarımızla gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarımızda talepleri doğrudan dinliyor, ilgili birimlerimizle birlikte çözüm yollarını değerlendiriyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda hizmeti masa başından değil, sahadan gelen ihtiyaçlara göre planlamak var. Muhtarlarımızdan gelen her talebi kayıt altına alıyor, önceliklerimiz doğrultusunda çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, toplantılarda ortaya çıkan öncelikleri not alarak ilgili birimlere ileteceklerini ve takip mekanizmalarının işletileceğini bildirdi. Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları'nın amaçlarından biri de hizmetlerin sahadan gelen önceliklere göre planlanmasını sağlamak ve çözüm süreçlerini koordineli yürütmektir.

BÜYÜKŞEHİR MİLAS’TA 132 MUHTARIN TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ

BÜYÜKŞEHİR MİLAS’TA 132 MUHTARIN TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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