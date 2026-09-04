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Kavaklıdere'ye ek su: sondaj kuyusu enerji bağlantısını bekliyor

MUSKİ, Kavaklıdere Derebağ Mahallesi'nde 2026'da açılan sondaj kuyusuna pompa monte etti; enerji bağlantısıyla mahalleye saniyede 8 litre ilave su sağlanacak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kavaklıdere'ye ek su: sondaj kuyusu enerji bağlantısını bekliyor

Kavaklıdere'de sondaj kuyusu devreye hazırlanıyor

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yönlendirmesiyle kuraklığın etkilediği içme suyu arzını artırma çalışmalarını sürdürüyor. Kavaklıdere Derebağ Mahallesi’nde 2026 yılında açılan sondaj kuyusuna yapılan pompa montajı tamamlandı. Hat imalatı devam ederken, enerji bağlantısının tamamlanmasının ardından kuyunun sisteme alınması planlanıyor.

Çalışmanın teknik süreci:

Altyapı çalışmaları kapsamında kuyudan elde edilecek suyun mevcut şebekeye aktarımı için hat yapımı sürüyor; şu anda trencher ile hat güzergâhı kazılıyor ve enerji nakil hattı çekilecek. Enerji bağlantısı tamamlandığında, kuyudan gelen su ile birlikte mahalleye saniyede 8 litre ilave su sağlanacak. Bu katkı, özellikle yaz dönemindeki su arzı yetersizliklerinin azalmasına yardımcı olacak.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Derebağ Mahallesi sakinleri uzun süreli su sıkıntısına dikkat çekti. Mahalle sakini Öznur Kocakilit, "Arazilerimiz var ama hem içme suyu hem sulama suyunda çok sıkıntı çektik. 5-6 seneden beri de bu devam ediyor. İnşallah çok iyi olacak bundan sonra" dedi.

Mahalle muhtarı Erdoğan Top ise, "6-7 seneden beri su sıkıntımız devamlı vardı. Bu sene artezyenimiz çakıldı. Sağ olun, Allah razı olsun Aras Başkanımızdan. Allah’ın izniyle bu yıl sıkıntımız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı Menteşe İşletme Şube Müdürlüğü Elektrik mekanik Şefe Emre Baydur Türkcan, çalışmaların hedefini şu sözlerle özetledi: "Burada yaz döneminde vatandaşlarımız su problemi yaşıyorlar, su arzı problemi yaşanıyordu. 2026 yılı içerisinde kazılmış olan sondaj kuyusuna pompa montajını yaptık. Şu anda Trencher’la hat güzergahı kazılıyor. Ayrıca enerji nakil hattı çekilecek ve vatandaşlarımızın su arzı probleminin önüne geçmiş olacağız. Vatandaş artık su kesintisi yaşamayacak".

MUSKİ KAVAKLIDERE’YE İLAVE SU SAĞLIYOR

MUSKİ KAVAKLIDERE’YE İLAVE SU SAĞLIYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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