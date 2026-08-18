Dolar 47,9099 -0,03%
Euro 55,4914 -0,04%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,26 -0,28%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,73 +0,78%
--°

Milas'ta arkadan çarpışma can aldı: iki ölü, 3'ü ağır 18 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde Villa Seyahat otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:59

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Milas'ta arkadan çarpışma can aldı: iki ölü, 3'ü ağır 18 yaralı

kazanın oluş biçimi ve müdahale:

Muğla'nın Milas ilçesinde Aydınlıkevler Mahallesi'nde seyir halindeki Villa Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpışma sonucu otobüs şoförü Hamit Torun ile yolcu Mustafa Saydam'ın hayatını kaybettiği, kazada 3'ü ağır olmak üzere 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

araçlar, sürücüler ve müdahale:

Kazada otobüsü Hamit Torun'un, tırı ise İlter Durmuş'un kullandığı; araçların plakalarının sırasıyla 34 MAA 834 (otobüs) ve 48 LY 810 (tır) olduğu kaydedildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından otobüs içinden alınarak ambulanslara teslim edildi ve çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİLAS İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK...

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİLAS İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası