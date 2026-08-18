Milas'ta arkadan çarpışma can aldı: iki ölü, 3'ü ağır 18 yaralı

kazanın oluş biçimi ve müdahale:

Muğla'nın Milas ilçesinde Aydınlıkevler Mahallesi'nde seyir halindeki Villa Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpışma sonucu otobüs şoförü Hamit Torun ile yolcu Mustafa Saydam'ın hayatını kaybettiği, kazada 3'ü ağır olmak üzere 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

araçlar, sürücüler ve müdahale:

Kazada otobüsü Hamit Torun'un, tırı ise İlter Durmuş'un kullandığı; araçların plakalarının sırasıyla 34 MAA 834 (otobüs) ve 48 LY 810 (tır) olduğu kaydedildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından otobüs içinden alınarak ambulanslara teslim edildi ve çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİLAS İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ