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Milas'ta Burgaz yakınlarındaki zeytinlikte çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Milas Burgaz Mahallesi'ndeki zeytinlikte çıkan yangın, 112 bildirimiyle sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Milas'ta Burgaz yakınlarındaki zeytinlikte çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Milas'ta zeytinlik yangınına hızlı müdahale

Muğla'nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi yakınlarında bulunan zeytinlik alanda, kuru otların tutuşması sonucu bir yangın başladı. Olay, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ekiplerin bilgisine ulaştı.

Müdahale süreci:

Bildirimin ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi. Ekipler arasında sağlanan koordinasyon sayesinde alevlere hızlı şekilde müdahale edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma ve güvenlik çalışmaları:

Kontrol altına alınan bölgede ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı yanan sahada kapsamlı soğutma çalışması yaptı. Yangının yerleşim birimine yakın bir alanda başlaması nedeniyle güvenlik önlemleri artırılarak çevre kontrol altında tutuldu.

Olayda söndürme çalışmaları, orman ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tamamlandı; yanan alanın soğutma işlemi devam etti ve bölgedeki durum yetkililerce izleniyor.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE ZEYTİNLİK ALANDA KURU OTLARIN TUTUŞMASI İLE BAŞLAYAN YANGIN, ORMAN VE...

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE ZEYTİNLİK ALANDA KURU OTLARIN TUTUŞMASI İLE BAŞLAYAN YANGIN, ORMAN VE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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