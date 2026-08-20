Sea to Sky Kemer'de: hard enduro'nun denizden zirveye yolculuğu

Sea to Sky Kemer'de düzenleniyor

Sea to Sky, Hard Enduro dünyasının öne çıkan yarışlarından biri olarak 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası takvimindeki 7. etabı olarak planlandı ve dört kıtada düzenlenen sekiz yarışın parçası olacak.

denizden zirveye zorlu mücadele:

Organizasyonu Kemer Enduro Motosiklet Kulübü üstleniyor. Yarış, Akdeniz kıyısından başlayıp Toroslar'ın zirvesine uzanan karmaşık bir parkur sunacak; sporcular kum, çakıl, dik tırmanışlar, orman patikaları, kayalık geçişler ve doğal engellerle karşılaşacak. Program üç ayrı yarıştan oluşuyor: ilk gün Plaj Yarışı, ikinci gün Orman Yarışı ve final gününde Dağ Yarışı gerçekleştirilecek. Final etabında katılımcılar deniz seviyesinden başlayıp Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine ulaşmak için mücadele edecekler.

Antalya'nın spor turizmine katkısı:

Yarışa dünyanın farklı ülkelerinden sporcular, teknik ekipler, medya mensupları ve takipçiler katılacak. Bu buluşmanın Kemer ve Antalya'ya ulaşım, konaklama, yeme-içme ve diğer turizm hizmetlerinde ekonomik hareketlilik getirmesi bekleniyor. Uluslararası görünürlüğü yüksek bir etkinlik olan Sea to Sky'ın, bölgenin yaz turizminin yanı sıra spor ve macera turizmi tanıtımına da olumlu katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Organizatörler ve yetkililer, zorlu yapısı ve farklı arazi koşulları nedeniyle yarışın hem sporcular hem de izleyiciler için çekim merkezi olacağını belirtiyor. Etkinliğin güvenlik, altyapı ve lojistik gereksinimlerinin koordineli şekilde yürütülmesi, bölgesel faydanın maksimize edilmesi açısından öncelikli konular arasında yer alıyor.

DENİZDEN ZİRVEYE UZANAN BENZERSİZ PARKURUYLA HARD ENDURO DÜNYASININ DİKKAT ÇEKEN ORGANİZASYONLARINDAN SEA TO SKY, 7-10 EKİM 2026 TARİHLERİNDE ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİNDE DÜNYANIN ÖNDE GELEN SPORCULARINI AĞIRLAYACAK.