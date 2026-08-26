Milli takımda istikrar vurgusu: hedef Litvanya ve İzlanda galibiyeti

hazırlık süreci ve grup değerlendirmesi:

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda 28 Ağustos Cuma günü sahasında Litvanya ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erdenay, geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen gümüş madalya ve elemelerin birinci turundaki 6’da 6 başarısının takıma moral verdiğini belirtti.

takım istikrarı ve beklentiler:

Erdenay, ikinci turun daha zorlu geçeceğini, grubun kendi tarafından Sırbistan ve Bosna; karşı gruptan ise Litvanya, İzlanda ve İtalya'nın geldiğini hatırlattı. Hazırlık süreçlerinde iki eksik oyuncunun olmasına karşın diğer oyuncuların bu boşlukları aratmadığını vurgulayarak, "Artık belli bir şekilde, belli bir seviyede basketbol oynuyoruz. İniş çıkışlar olmuyor, hep pozitif seviyede basketbol oynuyoruz." dedi. Seyirci desteğinin önemine dikkat çeken Erdenay, önce Litvanya sonra İzlanda maçlarından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını ifade etti.

genç oyuncuların rolü ve tecrübe kazanımı:

Erdenay, Ömer Kutluay ile Darius Karutasu'nun Almanya'da oynanan hazırlık maçlarında süre almasının tecrübe açısından kıymetli olduğunu belirtti. Her iki oyuncunun Dünya Şampiyonası'nda iyi performans gösterdiğini, Ergin hoca tarafından çağırılmalarının bir ödül mahiyetinde olduğunu söyleyen Erdenay, Hamburg'daki süper kupa turnuvasında aldıkları dakikaların genç oyuncular için paha biçilemez bir tecrübe sunduğunu anlattı.

Erdenay, genç oyuncuların ve 19-20'deki isimlerin zaman zaman alt takımlarda denenerek tecrübe kazanmalarının planlı bir süreç olduğunu vurguladı ve sözlerini "Onlar bizim basketbolumuzun gelecek temellerini oluşturuyorlar." diyerek tamamladı. Milli takıma başarı dileklerini iletti.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ HARUN ERDENAY