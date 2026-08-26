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Traktörün altında kalan genç için ambulans helikopterle hızlı müdahale

Erzurum'un Karayazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 19 yaşındaki R.G., itfaiye ekipleri ve ambulans helikopterin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Traktörün altında kalan genç için ambulans helikopterle hızlı müdahale

Olayın gelişimi:

Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Yücelik Mahallesi kırsalında, R.G. (19) idaresindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan genç, olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Müdahale ve nakil:

Bölgeye sevk edilen ambulans helikopter sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından R.G., helikopterle Erzurum'a getirildi ve kentte bekleyen ekip tarafından ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sağlık durumu:

Edinilen bilgilere göre R.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ERZURUM&#039;UN KARAYAZI İLÇESİNDE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ, AMBULANS...

ERZURUM'UN KARAYAZI İLÇESİNDE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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