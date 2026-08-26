Kuzeyden gelen toz bulutu Şanlıurfa'da yaşamı etkiledi

Şanlıurfa'da bugün öğleden sonra aniden hızlanan rüzgarla birlikte alışılmadık bir meteorolojik olay gözlendi. Genellikle güneyden, Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının aksine, bu kez kuzey yönünden ilerleyen yoğun bir toz tabakası şehir merkezini kısa sürede kapladı.

rüzgâr ve tozun seyri:

Öğleden sonra yön değiştiren ve hızlanan rüzgâr, kuzey koridorundan hareket eden toz bulutunu şehir merkezine doğru taşıdı. Bulutun ilerlemesiyle gökyüzünün rengi önemli ölçüde değişti ve bölgede hava koşulları ani bir şekilde kötüleşti.

günlük yaşam ve uyarılar:

Görüş mesafesinde belirgin düşüş yaşanırken, rüzgârla taşınan toz tabakası ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şanlıurfalılar, yıllardır alışık oldukları güney kaynaklı toz fırtınalarından farklı olan bu kuzey kökenli olay karşısında şaşkınlık yaşadı. Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken dikkatli olmaları ve gerekiyorsa maskeyle korunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Olayla ilgili gözlemler kent genelinde devam ederken, yetkililer halkı gelişmeleri takip etmeye çağırdı. Toz bulutunun etkisinin ne kadar süreceğine dair saha gözlemleri ve bölgedeki rüzgâr seyri belirleyici olacak.

TOZ BULUTU VE RÜZGAR ŞANLIURFA'YI ETKİSİ ALTINA ALDI