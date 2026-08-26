Milliler evindeki Litvanya randevusuna odaklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda oynayacağı Litvanya maçı için çalışmalarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdürdü. İdman, teknik ve taktik hazırlıklara ayrılan bölümlerle ilerledi.
Antrenmanın akışı ve çalışmaların içeriği:
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanın ilk 10 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Seans ısınma hareketleriyle başladı; antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiğine yönelik uygulamalı çalışmalar ve oyun setleri üzerinde duruldu.
Son hazırlıklar ve maç bilgileri:
Ay-yıldızlılar, yarın yapılacak son antrenmanla Litvanya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. Türkiye ile Litvanya arasındaki müsabaka 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, DÜNYA KUPASI ELEMELERİ 2. TUR J GRUBU’NDA LİTVANYA İLE OYNAYACAKLARI MAÇIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.
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