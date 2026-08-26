Dönercide boğulma anı: polis Musa Akay’ın Heimlich müdahalesi hayat kurtardı

Konya'da yemek sırasında boğulma tehlikesi atlatıldı

Konya merkez Karatay ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü bir dönercide yemek yiyen bir kadının nefes borusuna dönerden kopan ekmek parçası kaçtı. Olay, lokantada bulunanların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki işletmede meydana gelen olayda; nefes almakta güçlük çeken kadını fark eden vatandaşlar durumu sivil kıyafetli polise bildirdi. O sırada bölgede bulunan ve kamera çalışması yapan polis memuru Musa Akay (35), hızla olay yerine intikal etti.

Görüntülerde, kadının boğulma belirtisi gösterdiği ve çevredekilerin endişeyle yardım çağırdığı, ardından Akay'ın müdahale ettiği anlar yer alıyor. Yapılan ilk müdahalede kadının nefes borusuna kaçan parça başarıyla çıkarıldı.

Müdahale ve açıklama:

Polis memuru Musa Akay, olay anını anlatırken daha önce emniyet içinde aldığı ilk yardım eğitimlerinin müdahalede etkili olduğunu belirtti. Akay, vatandaşın durumunu görünce önce yardım etmeye çalıştıklarını ve bilgi birikimleri sayesinde parçanın çıkarıldığını söyledi.

Akay, açıklamasında emniyet teşkilatının görev tanımının sadece suçla mücadeleyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi. Müdahalenin ardından kadına sağlık kontrolü yapıldığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın anbean kayda alınması, benzer acil durumlarda hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi. Uzmanların ve eğitimli personelin doğru zamanda yaptığı müdahalelerin hayat kurtardığına dikkat çekildi.

Konya Emniyeti tarafından olayla ilgili açıklama yapılırken, benzer vakalarda vatandaşların derhal yetkililere haber vermesi ve panik ortamında sakin kalmasının önemine işaret edildi.

Görüntülerdeki anlar, hem müdahalenin hızını hem de halk ile emniyet güçleri arasındaki iş birliğinin etkisini ortaya koydu.

Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtaran polis: "Her zaman vatandaşımızın yanındayız"