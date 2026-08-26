Dolar 48,1029 +0,05%
Euro 56,1207 -0,10%
Bist 14.669,51 +1,35%
Altın Gram 7.228,70 -0,43%
EUR/USD 1,1659 -0,14%
Brent Petrol 86,17 -1,26%
--°

Dönercide boğulma anı: polis Musa Akay’ın Heimlich müdahalesi hayat kurtardı

Konya'da döner yerken nefes borusuna ekmek kaçan kadını polis Musa Akay'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dönercide boğulma anı: polis Musa Akay’ın Heimlich müdahalesi hayat kurtardı

Konya'da yemek sırasında boğulma tehlikesi atlatıldı

Konya merkez Karatay ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü bir dönercide yemek yiyen bir kadının nefes borusuna dönerden kopan ekmek parçası kaçtı. Olay, lokantada bulunanların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki işletmede meydana gelen olayda; nefes almakta güçlük çeken kadını fark eden vatandaşlar durumu sivil kıyafetli polise bildirdi. O sırada bölgede bulunan ve kamera çalışması yapan polis memuru Musa Akay (35), hızla olay yerine intikal etti.

Görüntülerde, kadının boğulma belirtisi gösterdiği ve çevredekilerin endişeyle yardım çağırdığı, ardından Akay'ın müdahale ettiği anlar yer alıyor. Yapılan ilk müdahalede kadının nefes borusuna kaçan parça başarıyla çıkarıldı.

Müdahale ve açıklama:

Polis memuru Musa Akay, olay anını anlatırken daha önce emniyet içinde aldığı ilk yardım eğitimlerinin müdahalede etkili olduğunu belirtti. Akay, vatandaşın durumunu görünce önce yardım etmeye çalıştıklarını ve bilgi birikimleri sayesinde parçanın çıkarıldığını söyledi.

Akay, açıklamasında emniyet teşkilatının görev tanımının sadece suçla mücadeleyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi. Müdahalenin ardından kadına sağlık kontrolü yapıldığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın anbean kayda alınması, benzer acil durumlarda hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi. Uzmanların ve eğitimli personelin doğru zamanda yaptığı müdahalelerin hayat kurtardığına dikkat çekildi.

Konya Emniyeti tarafından olayla ilgili açıklama yapılırken, benzer vakalarda vatandaşların derhal yetkililere haber vermesi ve panik ortamında sakin kalmasının önemine işaret edildi.

Görüntülerdeki anlar, hem müdahalenin hızını hem de halk ile emniyet güçleri arasındaki iş birliğinin etkisini ortaya koydu.

Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtaran polis: &quot;Her zaman vatandaşımızın...

Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtaran polis: "Her zaman vatandaşımızın yanındayız"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

sivil polis Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtardı
images

Samsun'da boşanma sürecinde yaşanan bıçaklı saldırı sonrası tutuklama
images

Niğde'de uyuşturucuya ağır darbe: beş şüpheli cezaevine gönderildi
images

Niğde'de ev aramasında kaçak alkol iddiasıyla 40 litre etil alkol ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü

Esenler belediyesi yeni eğitim yılına çanta dolusu destekle başladı

sivil polis Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtardı

Sahilkent site yönetimlerinden ortak talep: arıtma tesisi yerleşimden taşınsın

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı