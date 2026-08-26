topsakal: sahanın değişimi, gönül ve idari bağlarla Türkiye'ye yaklaşma

MHP Samsun kongresinde millî tesanüt ve bölgesel yaklaşımlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, MHP Samsun 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partinin birlik vurgusunu ve bölgedeki son gelişmelerin değerlendirmesini paylaştı. Kongre divan başkanlığını yapan Topsakal, kongrenin 'Kardeşlik Kalbimizde Gelecek Aklımızda' teması çerçevesinde partililere seslendi ve millî tesanütün önemine dikkat çekti.

millî tesanüt ve "terörsüz Türkiye":

Topsakal, bir milletin birbirine kenetlenmesinin geleceğini güvence altına aldığını belirterek millî tesanütü milli bir erdem olarak tanımladı. Buna göre millî tesanüt, sadece duygusal birlik değil, aynı zamanda "Terörsüz Türkiye" idealinin temel taşı. Topsakal, MHP Genel Başkanı'nın işaret ettiği yolun büyük Türkiye idealinin anahtarı olduğunu söyledi ve bu anlayışın siyasi ve idari pratiklere yansımasının önemini vurguladı.

Konuşmasında Türkiye'nin tarihsel olarak geniş coğrafyalarda idare deneyimi ve şefkatli yaklaşımı bulunduğunu ifade eden Topsakal, bu mirasın günümüzde de insanları bir araya getiren bir unsur olduğunu savundu. Ona göre büyük devlet olmak yalnızca askerî veya siyasi güçle ölçülmez; bilginin, kalbin ve aklın birliğini gerektirir.

bölgesel gelişmeler ve idari birlikteliğin yorumu:

Bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunan Topsakal, PYD'nin feshi ve bunun yarattığı sonuçlar üzerinden Suriye'ye dair yorumda bulundu. Konuşmasında Dün PYD kendini feshetti. Yani Suriye artık Türk cumhuriyeti olarak, Türk devletlerinin devamı olarak, bizim atalarımızın yaşadığı topraklar olarak, millî tesanüt olarak, iç birlik olarak Türkiye’ye bağlandığını gösterdi ifadelerine yer verdi. Topsakal bu tespitleri gönül bağlarının güçlenmesi ve idari tasarrufların ortaya çıkmasıyla ilişkilendirdi.

Irak ve İran örneklerine de değinen Topsakal, Türkiye'nin bu ülkelerle kurduğu ilişkilerde barış ve istikrarı gözeten, yardım eden bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Azerbaycan'a ilişkin ifadesinde ayrıca bölgesel kardeşlik bağlarına vurgu yaptı.

parti içi mesajlar ve il başkanlığı süreci:

Kongrede tek aday olarak yeniden başkanlığa seçilen MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da konuştu. Mucur, yeniden göreve gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek yeni yönetim listesinde yer almayanların küsmemesi gerektiğini, partinin politikası gereği herkesin dava uğruna çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut başkan Burhan Mucur'un yeni yönetim listesinde şu isimler yer aldı: Ahmet Aydın, Alperen Köroğlu, Celal Boz, Cemalettin Kabataş, Ferhat Öztürk, Hasan Güler, Harun Can, Harun Karapıçak, Hasan Kurt, Hasret Kaya, İkram Erdemir, İfan Kalyoncu, Mustafa Ergen, Mustafa Konak, Mustafa Şen, Necip Kutlu, Nusret Soykan, Orhan Pederioğlu, Rıfat Bülbül, Selçuk Bolat, Temel Camadan, Vennas Akyol Hazneder, Volkan Turhan ve Yusuf Ertan.

Kongreye ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, eski milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oy verme işleminin ardından tek adayla devam edilen seçim süreci tamamlandı.

Genel çerçevede Topsakal'ın konuşması, MHP'nin birlik ve millî tesanüt vurgusunu yeniden ön plana çıkardı; konuşma aynı zamanda bölgesel gelişmelerin Türkiye merkezli bir idari ve gönül birlikteliği perspektifinden okunması gerektiği görüşünü destekledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SAMSUN MİLLETVEKİLİ PROF. DR. İLYAS TOPSAKAL, "DÜN PYD KENDİNİ PES ETTİRDİ. YANİ SURİYE ARTIK TÜRK CUMHURİYETİ OLARAK, TÜRK DEVLETLERİNİN DEVAMI OLARAK, BİZİM ATALARIMIZIN YAŞADIĞI TOPRAKLAR OLARAK, MİLLÎ TESANÜT OLARAK, İÇ BİRLİK OLARAK TÜRKİYE'YE BAĞLANDIĞINI GÖSTERDİ" DEDİ.