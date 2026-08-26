Elazığspor maçları için ortak güvenlik yol haritası

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü amirleri, Elazığspor yönetimi ve taraftar grubu liderlerinin katılımıyla, 2026-2027 TFF 2. Lig Beyaz Grup sezonu öncesi alınacak tedbirler Kriz Merkezi'nde masaya yatırıldı.

Toplantının kapsamı ve amaçları:

Toplantıda müsabakalar sırasında uyulması gereken kurallar, güvenlik önlemleri ve değerlendirme mekanizmaları ele alındı. Emniyet Amiri Enes Kaan Kaya, hedeflerinin maçların güven ve huzur içinde oynanmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Kaya, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki personelin deneyimli olduğunu belirterek emniyet teşkilatının gerekli tüm gayreti sergileyeceğini ifade etti.

Tribün sorumlulukları ve iş birliği çağrısı:

Kaya, taraftar gruplarının da sorumlulukları bulunduğunu söyledi ve tribün liderlerinin desteğinin önemine dikkat çekti. Hem takımı destek etme hem de tribün düzenini sakinlik içinde yönetme görevlerinin, güvenlik çalışmalarının başarısı için elzem olduğunu belirtti. Emniyet amiri, geçmiş sezonlardaki tecrübeler ışığında taraftarların sporda şiddetin önlenmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıda alınan kararlar ve belirlenen görev dağılımları çerçevesinde, önümüzdeki maçlarda ve sezon boyunca koordinasyonun sürdürüleceği, gerektiğinde ilave değerlendirmeler yapılacağı bildirildi. Görüşmeler, Emniyet, kulüp yönetimi ve tribün temsilcileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine odaklandı.

KRİZ MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA EMNİYET AMİRİ ENES KAAN KAYA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.