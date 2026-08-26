Gebze voleybolu Efeler Ligi'nde ikinci sezona hazırlanıyor

Başkanla yapılan buluşma ilçe voleyboluna moral verdi:

Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı yönetimi ve oyuncuları, yeni sezon öncesinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile bir araya geldi. Toplantıda takımın son durumu, yapılan transferler ve sezon hedefleri masaya yatırıldı. Kulüp yetkilileri, Efeler Ligi’nde ikinci kez mücadele edecek olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını vurguladı.

katılımcılar ve süreç değerlendirmesi:

Toplantıya Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çil, Başantrenör Fikret Ayan, teknik ekip ile sporcular katıldı. Başkan Büyükgöz, yaklaşık dört yıllık bir sürecin ardından tekrar Efeler Ligi’ne yükselmenin ilçedeki gençler için önemli bir rol model oluşturduğunu belirterek takıma başarı dileklerini iletti.

hedefler, transferler ve takım ruhu:

Kulüp Başkanı Hakan Çil, yeni sezon için yapılan transferlerin ligde daha önce Kocaeli ve Gebze adına görülmemiş bir başarı elde etme amacı taşıdığını ifade etti. Çil’in ifadeleri toplantının ana yönelimini özetlerken, Başantrenör Fikret Ayan ise takım ruhunun ve sahadaki birlikteliğin sezon boyu belirleyici olacağını vurguladı. Ayan, mücadelenin yüksek olduğu bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu toplantıda yeni sezonun başarılı ve sakatlıksız geçmesi temennisinde bulunup, spora ve sporcuya verilen desteklerden dolayı Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti. Yönetim ve teknik ekip, sezon boyunca sürdürülecek hazırlıkların ligde kalıcı başarıyı hedefleyecek şekilde planlandığını belirtti.

GEBZE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ VOLEYBOL TAKIMI, YENİ SEZON ÖNCESİNDE GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ İLE BİR ARAYA GELDİ.