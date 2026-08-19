UDER ağrı’da akran zorbalığına karşı güvenli okul ağı kuruyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk çocuk hakları derneği olarak bilinen UDER, beşinci yılını kutlamaya hazırlanırken Ağrı’da kapsamlı bir çalışma başlattı. UNICEF tarafından desteklenen proje ile okullarda akran zorbalığına karşı önleyici ve koruyucu mekanizmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

UDER, UNICEF’in "Çocuklar için Hesap Verebilirlik, Haklar için Savunuculuk: Bilgi Üretimi ve İzleme Yoluyla Sivil Toplum Örgütleriyle İşbirliği Programı" kapsamında Türkiye genelinde desteklenen 20 dernekten biri oldu. Derneğin geliştirdiği 'Akran Zorbalığına Karşı Güvenli Okul Ağı Projesi' ile çocukların haklarına saygı duyulan, ayrımcılıktan ve şiddetten uzak öğrenme ortamları oluşturulması amaçlanıyor.

Projede öncelikli hedefler arasında akran zorbalığı riskinin tespiti, olası vakaların önlenmesine yönelik bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması ile okul temelli müdahale ve koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi yer alıyor. Çalışma ile hem öğretmenlerin hem de okul içindeki diğer paydaşların kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Eğitimler, konferans ve paydaş katılımı:

UDER Başkanı Yusuf Yıldırım projenin Ağrı’da 6 ay süreyle yürütüleceğini, bu dönemde 50 öğretmene eğitici eğitimi verileceğini ve söz konusu öğretmenlerin aracılığıyla yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaşılacağını açıkladı. Proje yalnızca öğretmenleri değil, okul yöneticilerini, velileri ve ilgili kurumları da sürece dahil etmeyi hedefliyor.

Ağrı’da bir ilk olacak Öğretmenler için Akran Zorbalığı Farkındalık Konferansı düzenlenecek; konferansa en az 200 öğretmen katılmasının öngörüldüğü bildirildi. Yıldırım, konferansta ele alınacak başlıklar arasında çocuk hakları, hak ihlallerinin önlenmesi, öğretmen ve okul yöneticilerinin sorumlulukları, okul-aile iş birliği, rehberlik hizmetleri ve kurumlar arası koordinasyonun bulunduğunu belirtti.

Neden okullar hedef alınıyor:

TBMM Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu raporuna göre 6-17 yaş grubundaki çocukların %14'ü, yani her 7 çocuktan 1’i akran zorbalığına maruz kalıyor. UDER’in Ağrı saha çalışmaları da zorbalığın bölgedeki öncelikli çocuk koruma ve çocuk hakları meselelerinden biri olduğunu ortaya koydu.

UDER zorbalığı, genellikle güç eşitsizliğinden kaynaklanan ve sözel, fiziksel ya da sosyal saldırıları içeren bir davranış biçimi olarak tanımlıyor. Dernek, zorbalığın sadece fiziksel saldırı olmadığını, aşağılayıcı lakaplar, alay etme, küfür, topluluk içinde küçük düşürme gibi davranışların da zorbalık kapsamında değerlendirildiğini vurguluyor. Ayrıca zorbalıkta bulunan çocuğun mağdurdan daha büyük, fiziksel olarak daha güçlü veya sosyal açıdan daha kalabalık bir grubun üyesi olabileceği belirtiliyor.

Yıldırım proje hedeflerini açıklarken, öğretmenlere ek yük getirmek yerine okul ortamının herkes için daha güvenli hâle gelmesini sağlayacak destekler sunmayı amaçladıklarını söyledi. 'Akran zorbalığı sadece akranlarına zarar veren veya bu davranışlardan zarar gören çocukların meselesi değil. Öğrenci, idare, öğretmen ve velilerin diyaloğunun bu sorunun ortadan kaldırılmasında iş birliği içinde olması gerekiyor' sözleriyle yaklaşımı özetledi.

UDER, proje ile çocukların şiddetsizliği bir değer olarak benimsemesini sağlamayı ve okul temelli koruma mekanizmalarını güçlendirerek her çocuğun güvenli bir okul ortamına erişimini desteklemeyi hedefliyor.

UDER, AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI UNICEF DESTEĞİYLE AĞRI’DA ÇALIŞMA BAŞLATTI