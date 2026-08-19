Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

UDER ağrı’da akran zorbalığına karşı güvenli okul ağı kuruyor

UDER, UNICEF desteğiyle Ağrı’da 6 ay sürecek 'Akran Zorbalığına Karşı Güvenli Okul Ağı' projesiyle 50 öğretmeni eğitip yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaşacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:44

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

UDER ağrı’da akran zorbalığına karşı güvenli okul ağı kuruyor

UDER ağrı’da akran zorbalığına karşı güvenli okul ağı kuruyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk çocuk hakları derneği olarak bilinen UDER, beşinci yılını kutlamaya hazırlanırken Ağrı’da kapsamlı bir çalışma başlattı. UNICEF tarafından desteklenen proje ile okullarda akran zorbalığına karşı önleyici ve koruyucu mekanizmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

UDER, UNICEF’in "Çocuklar için Hesap Verebilirlik, Haklar için Savunuculuk: Bilgi Üretimi ve İzleme Yoluyla Sivil Toplum Örgütleriyle İşbirliği Programı" kapsamında Türkiye genelinde desteklenen 20 dernekten biri oldu. Derneğin geliştirdiği 'Akran Zorbalığına Karşı Güvenli Okul Ağı Projesi' ile çocukların haklarına saygı duyulan, ayrımcılıktan ve şiddetten uzak öğrenme ortamları oluşturulması amaçlanıyor.

Projede öncelikli hedefler arasında akran zorbalığı riskinin tespiti, olası vakaların önlenmesine yönelik bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması ile okul temelli müdahale ve koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi yer alıyor. Çalışma ile hem öğretmenlerin hem de okul içindeki diğer paydaşların kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Eğitimler, konferans ve paydaş katılımı:

UDER Başkanı Yusuf Yıldırım projenin Ağrı’da 6 ay süreyle yürütüleceğini, bu dönemde 50 öğretmene eğitici eğitimi verileceğini ve söz konusu öğretmenlerin aracılığıyla yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaşılacağını açıkladı. Proje yalnızca öğretmenleri değil, okul yöneticilerini, velileri ve ilgili kurumları da sürece dahil etmeyi hedefliyor.

Ağrı’da bir ilk olacak Öğretmenler için Akran Zorbalığı Farkındalık Konferansı düzenlenecek; konferansa en az 200 öğretmen katılmasının öngörüldüğü bildirildi. Yıldırım, konferansta ele alınacak başlıklar arasında çocuk hakları, hak ihlallerinin önlenmesi, öğretmen ve okul yöneticilerinin sorumlulukları, okul-aile iş birliği, rehberlik hizmetleri ve kurumlar arası koordinasyonun bulunduğunu belirtti.

Neden okullar hedef alınıyor:

TBMM Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu raporuna göre 6-17 yaş grubundaki çocukların %14'ü, yani her 7 çocuktan 1’i akran zorbalığına maruz kalıyor. UDER’in Ağrı saha çalışmaları da zorbalığın bölgedeki öncelikli çocuk koruma ve çocuk hakları meselelerinden biri olduğunu ortaya koydu.

UDER zorbalığı, genellikle güç eşitsizliğinden kaynaklanan ve sözel, fiziksel ya da sosyal saldırıları içeren bir davranış biçimi olarak tanımlıyor. Dernek, zorbalığın sadece fiziksel saldırı olmadığını, aşağılayıcı lakaplar, alay etme, küfür, topluluk içinde küçük düşürme gibi davranışların da zorbalık kapsamında değerlendirildiğini vurguluyor. Ayrıca zorbalıkta bulunan çocuğun mağdurdan daha büyük, fiziksel olarak daha güçlü veya sosyal açıdan daha kalabalık bir grubun üyesi olabileceği belirtiliyor.

Yıldırım proje hedeflerini açıklarken, öğretmenlere ek yük getirmek yerine okul ortamının herkes için daha güvenli hâle gelmesini sağlayacak destekler sunmayı amaçladıklarını söyledi. 'Akran zorbalığı sadece akranlarına zarar veren veya bu davranışlardan zarar gören çocukların meselesi değil. Öğrenci, idare, öğretmen ve velilerin diyaloğunun bu sorunun ortadan kaldırılmasında iş birliği içinde olması gerekiyor' sözleriyle yaklaşımı özetledi.

UDER, proje ile çocukların şiddetsizliği bir değer olarak benimsemesini sağlamayı ve okul temelli koruma mekanizmalarını güçlendirerek her çocuğun güvenli bir okul ortamına erişimini desteklemeyi hedefliyor.

UDER, AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI UNICEF DESTEĞİYLE AĞRI’DA ÇALIŞMA BAŞLATTI

UDER, AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI UNICEF DESTEĞİYLE AĞRI’DA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri Devlet Tiyatrosu üç yılda 194 bin seyirciyle kentte yerini sağlamlaştırd...
images

Camilerde yaz boyunca ahlak eğitimi: 2,5 milyon çocuk kurslarda buluştu
images

Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem ve küçük artçılar kaydedildi
images

Didim'de üç tekerlekli bisiklet kazasında ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle uğur...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi