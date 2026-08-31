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Minik muaythaiciler Sivas için 4 madalya kazandı

24-29 Ağustos 2026'de İstanbul'da düzenlenen Minik Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Minik muaythaiciler Sivas için 4 madalya kazandı

şampiyonanın kısa özeti:

24-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Minik Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil eden sporcular ringde dikkat çekici dereceler elde etti. Turnuva, farklı kategorilerde mücadele eden genç yeteneklerin ulusal sahnedeki yarışına sahne oldu.

madalyalar ve sporcular:

Şampiyonada Sivas'ı temsil eden ekip toplamda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak podiumda yer aldı. Hikmet Efe Pınar kendi kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Utku Berkay Sarıkaya, Ömer Güney ve Abdullah Musab Cirhin kategorilerinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandılar.

sivas için sonuçların önemi:

Genç sporcuların elde ettiği bu sonuçlar, Sivas spor camiası için önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Katılımcıların madalya performansı kent adına moral kaynağı olurken, altyapı ve hazırlık süreçlerinin olumlu yansımalarını gösterdi. Elde edilen dereceler, Sivaslı miniklerin ulusal düzeyde rekabet gücünü ortaya koydu.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN MİNİK YILDIZLAR TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA SİVAS’I TEMSİL EDEN...

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN MİNİK YILDIZLAR TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA SİVAS’I TEMSİL EDEN SPORCULAR, 1 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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