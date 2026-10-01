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Minik okurlar hayal atölyesinde kitaplarla dünyaları keşfetti

Çocuklar, etkileşimli kitap okuma etkinliğinde hikâyelerle etkileşime girip okuma alışkanlığı kazandı ve hayal güçlerini geliştirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Minik okurlar hayal atölyesinde kitaplarla dünyaları keşfetti

etkinliğin özeti:

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen Kitap Etkinlikleri kapsamında Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi’nde çocuklara yönelik bir etkileşimli kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte minikler, anlatılan hikâyelerin dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarak okuma deneyimini canlı biçimde yaşadı.

etkileşimli okuma yaklaşımı:

Program, tek taraflı dinlemenin ötesine geçerek çocukları hikâyelerle doğrudan etkileşimde bulunmaya teşvik etti. Katılımcılar anlatılanlar üzerine düşünerek sorular sordu, cevap verdi ve metinle ilişki kurma pratikleri geliştirdi. Böylece okuma süreci, eğlenceli ve katılımcı bir deneyime dönüştü.

amaçlar ve gelecek adımlar:

Etkinlikte özellikle kitap okuma alışkanlığının desteklenmesi, çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi ve kitaplarla daha güçlü bağlar kurulması hedeflendi. Ayrıca program boyunca okuma kültürünün küçük yaşlarda kazanılmasının önemi vurgulandı. Aydın İl Halk Kütüphanesi ve Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi yetkilileri, benzer buluşmaların devam edeceğini belirtti ve çocukların kütüphanelerle buluşmasını sağlamaya yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı.

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KİTAP ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, AYDIN ÇOCUK VE...

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KİTAP ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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