Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4766 +0,20%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.521,74 -0,10%
EUR/USD 1,1137 +0,06%
Brent Petrol 111,22 +1,65%
--°

Minikler Kuşadası'nda cumhuriyet coşkusunu yaşadı

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'ndeki 36-60 aylık minikler, kırmızı-beyaz kıyafet ve Türk bayraklarıyla 29 Ekim'i marş ve dansla kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Minikler Kuşadası'nda cumhuriyet coşkusunu yaşadı

kutlama programı ve etkinlikler:

Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim gören 36-60 aylık çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Kırmızı-beyaz kıyafetleri ve ellerindeki Türk bayraklarıyla törene katılan minikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hep birlikte marşlar söyledi ve hazırladıkları dans gösterilerini sergiledi. Öğretmenleri eşliğinde sahneye çıkan çocukların performansları, aileler ve görevli personel tarafından ilgiyle izlendi.

merkezin rolü ve eğitim yaklaşımı:

Kuşadası Belediyesi tarafından geçen yıl Ağustos ayında Türkmen Mahallesinde hizmete açılan Çocuk Gelişim Merkezi, kentte 36-60 ay arasındaki çocuklara yönelik bakım ve eğitim faaliyetleri yürütüyor. Merkezde çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen programlar uygulanırken, özel günlere yönelik etkinlikler aracılığıyla milli değerlerin yaşanarak öğrenilmesine olanak sağlanıyor.

29 Ekim etkinliği, miniklerin Cumhuriyetin anlamını yaşlarına uygun etkinliklerle tanımalarını sağladı; marş söyleme, toplu gösteri ve bayrak kullanımı gibi uygulamalarla çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuldu. Kutlama, merkezin gündelik eğitim programlarını pekiştiren ve aileleriyle birlikte toplumsal hafızayı canlı tutan bir unsur olarak değerlendirildi.

Program sonunda, katılımcılar Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümünü neşe içinde karşıladı ve çocukların coşkusu törene damga vurdu.

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ’NDE EĞİTİM GÖREN 36-60 AYLIK ÇOCUKLAR, KIRMIZI-BEYAZ...

KUŞADASI BELEDİYESİ ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ’NDE EĞİTİM GÖREN 36-60 AYLIK ÇOCUKLAR, KIRMIZI-BEYAZ KIYAFETLERİ, TÜRK BAYRAKLARI, MARŞLARI VE DANS GÖSTERİLERİYLE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun’da dalgalanan 1919 metrelik bayrakla cumhuriyetin 103. yılı kutlandı
images

cumhuriyet coşkusunda şehitlere saygı duruşu
images

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde cumhuriyet coşkusu 103. yılda sahnede
images

Minikler sahnede: cumhuriyet coşkusu Turgutlu'da yükseldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun’da dalgalanan 1919 metrelik bayrakla cumhuriyetin 103. yılı kutlandı

Efeler'de gıda denetimleri genişletildi: menülerde kalori, otogarda hijyen

cumhuriyet coşkusunda şehitlere saygı duruşu

Yeni dönem Karadeniz Ereğli'de: müdürün önceliği huzur ve güven

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı