cumhuriyet coşkusunda şehitlere saygı duruşu

Yozgat'ta cumhuriyet bayramı etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı:

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, törenler öncesinde Yozgat Şehitliği ziyaretiyle açıldı. Ziyarette şehitler için dualar edildi, mezarlara karanfil bırakıldı ve şehit yakınlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

valinin katılımı ve temaslar:

Programda Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan de hazır bulundu. Vali Özkan, şehit mezarlarına karanfil bırakarak yakınlarıyla sohbet etti ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

törenin devamı ve kapanış:

Şehitlik ziyaretinin ardından protokol Cumhuriyet Meydanı'na geçerek Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tamamlandı. Etkinlikler, Cumhuriyet değerlerinin ve şehit anısının vurgulandığı sade bir programla sona erdi.

YOZGAT'TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULURKEN ŞEHİTLERİN MEZARLARINA DA KARANFİL BIRAKILDI.