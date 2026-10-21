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Modibo Sagnan sabırsızlıkla Trabzonspor maçını bekliyor

Modibo Sagnan, Trabzonspor derbisinin kendileri için önemli olduğunu, Rizespor'a hızlı adapte olduğunu ve iç saha galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:52

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Modibo Sagnan sabırsızlıkla Trabzonspor maçını bekliyor

Modibo Sagnan'ın derbi beklentisi:

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Modibo Sagnan, takımın taraftarları önünde oynayacağı maçın önemine dikkat çekti. Antrenman öncesinde konuşan Sagnan, 26 Ekim Pazartesi günü sahalarında karşılaşacakları Trabzonspor maçına dair beklentilerini ve takımın hazırlık sürecini değerlendirdi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde süren çalışmaların, oyuncuların motivasyonunu yükselttiğini belirten Sagnan, 'Bizim için çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın da bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bizler de aynı şekilde sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

takıma adaptasyon ve bireysel hedefler:

Sagnan, Rizespor'a kısa sürede uyum sağladığını vurguladı. Oyuncu, geçen sezonun kendisi için yeni bir şampiyona ve yeni bir kültür olduğunu, ancak kulübe hızlı şekilde adapte olduğunu söyledi. Sürekli performansını artırmak için çalıştığını ve bu sezon daha iyi bir görüntü ortaya koymayı hedeflediğini belirtti.

Savunmadaki rolüne odaklandığını anlatan Sagnan, takım içindeki uyumun yükseldiğini, antrenmanlarda elde edilen ritmin maçlara da yansıması için çaba harcadıklarını kaydetti. Bu süreçte teknik ekibin yönlendirmelerinin ve takım arkadaşlarının desteğinin önemli olduğuna değindi.

iç saha performansı ve hedefler:

Sagnan, takımın evinde henüz galibiyet alamamış olmasını 'talihsizlik' olarak nitelendirdi. Geçen sezon teknik ekibin gelmesiyle iç sahada başarı yakalandığını hatırlatan oyuncu, bu performansı yeniden yakalayabileceklerini savundu. 'Belki de o golün gelişiyle bu kitlenen nokta bizim için açılacak ve evimizde taraftarlarımızın önünde galibiyet alacağız' şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak derbi öncesi Sagnan, takıma ve taraftara mesaj vererek sakin kalıp takımın güçlü yanlarını ön plana çıkaracaklarını ifade etti. Çaykur Rizespor, antrenmanlarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor ve teknik ekiple birlikte maç planlamaları titizlikle devam ediyor.

ÇAYKUR RİZESPOR&#039;UN SAVUNMA OYUNCUSU MODİBO SAGNAN &quot;BİZİM İÇİN TALİHSİZ BİR KİTLENME VAR BU KONUDA....

ÇAYKUR RİZESPOR'UN SAVUNMA OYUNCUSU MODİBO SAGNAN "BİZİM İÇİN TALİHSİZ BİR KİTLENME VAR BU KONUDA. GEÇEN SENE HOCAMIZ ÖZELLİKLE GELDİKTEN SONRA ÇOK AZ İÇ SAHA YENİLGİSİ ALMIŞTIK" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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