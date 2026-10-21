Ağrı’dan Avrupa şampiyonasına uzanan 13 yaşındaki taekwondocu

13 yaşındaki Elif Işık, Ağrı’dan milli takıma yükseldi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde taekwondo yapan 13 yaşındaki Elif Işık, 18-19 Ekim’de Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları’nda rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Elif, 29 kiloda 22-25 Kasım tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

seçmeler ve ağrı için bir ilk:

Dört yıl önce taekwondoya başlayan Elif Işık, yıldızlar kategorisinde milli takım seçmelerindeki birinciliğiyle Ağrı adına bir ilke imza attı. Antrenman ve müsabaka deneyiminin önemine dikkat çeken yetkililer, Elif’in bu başarısının kentte sporun gelişimi açısından simgesel bir adım olduğunu vurguladı.

hazırlık programı ve antrenörün değerlendirmesi:

Antrenörü Bedran Erim, Elif’in yaz spor okullarında keşfedilip altyapı takımına alındığını ve gelişiminin dikkatle takip edildiğini anlattı. Erim, sporcularla yürüttükleri hazırlık yoğunluğunu şöyle özetledi: "Dört gün arkadaşlarıyla birlikte grup antrenmanı, üç gün de bireysel antrenman yaptık. Çalışmalarımızın sonucunda yıldızlar milli takım seçmelerinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Bu, bizim için çok büyük bir gurur. Elif henüz 13 yaşında ve taekwondo tarihinde Ağrı adına bir ilki gerçekleştirdi".

Elif, şampiyona öncesinde 25 günlük milli takım kampı ile hazırlıklarını sürdürecek. Antrenör Erim, sporcunun 2025’te Ankara’da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği üçüncülüğün ardından antrenman programını daha da sıkılaştırdıklarını ve disiplinli çalışmanın başarıdaki rolüne işaret etti.

gelecek hedefleri ve destek:

Elif Işık, sürecin kendisi için hem bir mutluluk hem de motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz. 4 gün grup, 3 gün de bireysel antrenmanlarla hazırlanıyoruz. Sporum hiçbir zaman okuluma engel olmadı. Okulumda da başarılıyım. Ağrı’da taekwondo branşında Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan ilk sporcu olmanın gururunu yaşıyorum" dedi. Genç sporcu ayrıca Bükreş’te birincilik hedeflediğini ve gelecekte spor bilimcisi olmayı, en büyük hayalinin ise 2032 Olimpiyat Oyunlarına katılarak Ağrı’yı ve Türkiye’yi temsil etmek olduğunu söyledi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Elif’in disiplini ve spor kültürünün örnek olduğunu belirterek aile desteğinin önemine vurgu yaptı ve kentin kız çocuklarının spora katılımı açısından bu tür başarıların teşvik edici olduğunu ifade etti. Yetkililer, Elif’in Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını kaydetti.

ELİF IŞIK