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Beşiktaş, Crystal Palace sınavına hazır

Beşiktaş, Italiano yönetimindeki antrenmanla Crystal Palace maçının hazırlıklarını tamamladı; Orkun Kökçü ve Milot Rashica sakat.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş, Crystal Palace sınavına hazır

Beşiktaş'ta son prova tamamlandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftası kapsamında yarın evinde oynayacağı İngiliz ekibi Crystal Palace maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın akışı:

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ilk 15 dakikası basına açık olmak üzere sabah saatlerinde yapıldı. Antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp kondisyon ağırlıklı çalışmayla sürdü; basına kapalı bölümde ise maçın taktiği üzerine yoğunlaşıldı.

Eksikler ve son bilgiler:

Siyah-beyazlı kadroda kaptan Orkun Kökçü ile Milot Rashica, sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı. Kulüpten yapılan paylaşımda bu iki ismin yokluğuna vurgu yapıldı ve takımın hazırlık evresinin planlandığı şekilde tamamlandığı belirtildi.

Takım, yarınki mücadele öncesi sahada son hazırlıklarını tamamlamış olup, teknik ekip maç taktiği ve oyuncu dağılımı üzerine son değerlendirmeleri yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi&#039;nin 3. haftasında yarın sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynayacağı maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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