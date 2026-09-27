Motokurye iddiası olayında elektrikli bisiklet otomobile çarptı

Karaman'da elektrikli bisiklet devrildi

Kaza, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim L. (19) idaresindeki 70 ACD 855 plakalı elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen elektrikli bisiklet, yol kenarında park halinde bulunan 42 AKC 125 plakalı otomobile çarptı.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Soruşturma ve idari işlemler:

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün yetki belgesi almadan motokurye faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Sürücüye 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandı ve kazaya karışan elektrikli bisiklet çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET, YAKLAŞIK 10 METRE SÜRÜKLENDİKTEN SONRA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.