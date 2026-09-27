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Sokaktan alınan Türk bayrağı temizlik kamyonunda dalgalandı

Eskişehir Odunpazarı'nda temizlik görevlileri, konteyner kenarındaki Türk bayrağını temizleyip çöp kamyonuna sabitleyerek dalgalandırdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:02

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sokaktan alınan Türk bayrağı temizlik kamyonunda dalgalandı

Sokaktan alınan Türk bayrağı temizlik kamyonunda dalgalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde görev yapan temizlik personeli, İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yürüttükleri rutin temizlik sırasında konteyner kenarında bırakılmış bir Türk bayrağı fark etti. Bayrak çöpün yanında bulununca ekip tarafından özenle alındı ve temizlendi.

buluntu ve müdahale:

Görevliler bayrağı bulunduğu yerden nazikçe aldı, düzeltip kirlerinden arındırdıktan sonra araç üzerinde dalgalanabileceği güvenli bir noktaya sabitlediler. Müdahale sırasında bayrağın zarar görmemesi için ekipler titiz davrandı ve bayrağın saygıyla taşınmasına özen gösterildi.

görüntü ve kamuoyu:

O anlar, arkada seyreden bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi topladı; videoyu izleyenler temizlik görevlilerinin duyarlı tutumunu takdir etti. Paylaşımlarda ekiplerin günlük görevleri sırasında gösterdikleri saygı ve sorumluluk vurgulandı.

Mahalle sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları, bayrağın korunması ve sahiplenilmesi konusundaki bu davranışı olumlu buldu. Temizlik personelinin davranışı, görev tanımının ötesinde bir dikkat ve özen örneği olarak yorumlandı.

ESKİŞEHİR’DE TEMİZLİK GÖREVLİLERİ, SOKAKTA ÇÖPÜN YANINDA FARK ETTİKLERİ TÜRK BAYRAĞINI...

ESKİŞEHİR’DE TEMİZLİK GÖREVLİLERİ, SOKAKTA ÇÖPÜN YANINDA FARK ETTİKLERİ TÜRK BAYRAĞINI TEMİZLEYEREK GÖREV YAPTIKLARI TEMİZLİK KAMYONUNA ASTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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