Trafiği dumanla bloke eden patinaj yapan sürücüye idari ceza

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde bir sürücünün yolda patinaj yapıp lastik yakması sonucu ortaya çıkan yoğun duman, yoldan geçen diğer araçların görüş açısını kısıtlayarak trafiğin güvenliğini tehlikeye soktu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik polisi ekipleri yönlendirildi.

Olay anında oluşan duman nedeniyle trafikte aksama meydana gelirken, çevredeki sürücüler ve yaya güvenliği açısından risk oluştu.

görüntülerle tespit:

Ekiplerin yaptığı araştırma sırasında olay anını cep telefonuyla kaydeden bir kişiye ulaşıldı. Söz konusu kayıtlar üzerinden aracın ve sürücünün kimliği tespit edildi ve ekipler kısa sürede şüpheliye ulaştı. Kimliği belirlenen şahıs S.S. olarak kayda geçti.

yasal işlem ve geçmiş kayıt:

Polis ekipleri, S.S.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/A maddesi kapsamında gerekli idari para cezasını uyguladı. Emniyete götürülen S.S.'nin yapılan incelemesinde ise kendisine ait 12 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Yetkililer, S.S.'nin yaptığı hareketten pişman olduğunu ve bir daha aynı davranışı tekrarlamayacağını söylediğini bildirdi.

ANKARA'NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE ‘LASTİK YAKMA' OLARAK TABİR EDİLEN ŞEKİLDE PATİNAJ YAPAN VE YOLDAN GEÇEN DİĞER ARAÇLARIN GÖRÜŞ AÇISINI KISITLAYARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜCÜYE POLİS EKİPLERİNCE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.