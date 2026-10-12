MSKÜ 11 projeyle COP31'de iklim, enerji ve sürdürülebilirlik çalışmalarını temsil ediyor

MSKÜ'nün COP31 katılımı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) sunduğu projeler arasından kabul edilen 7 akademisyen ve 4 öğrenci çalışmasıyla toplam 11 projeyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 bünyesinde yer alacak. Rektör Yardımcısı ve COP31 Koordinatörü Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ve Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, üniversitenin disiplinler arası yaklaşımını ortaya koyuyor.

Kabul edilen akademisyen projeleri:

İklim Dirençli ve Sürdürülebilir Kıyı Alanları Yönetişimi: Dalyan-İztuzu-Köyceğiz Gölü Havzası — Prof. Dr. Muammer Tuna.

MSKÜ Kampüs Bostanı: Üretim Yoluyla Disiplinlerarası Öğrenme, İklim Uyumu ve Kapsayıcılık İçin Bir Yaşayan Laboratuvar — Araştırma Görevlisi Naz Fulya Cibik.

İklim Dirençli Turizm Eğitimi: Geleceğin Turizm Profesyonelleri İçin Yetkinlik ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi — Doç. Dr. Meltem Altınay Özdemir.

İklim Dirençli Gençlik — Prof. Dr. Muammer Tuna.

Yeşil Sanayileşme Sürecinde Temiz Enerji Dönüşümü ve Yükselen Korumacı Ticaret Politikaları: COP31 için Politika Önerileri — Dr. Öğr. Üyesi Özgül Uyan.

MaviMiras: Antik Su Mirasından Akdeniz’in İklim Dirençli Geleceğine — Doç. Dr. Sena Akçer Ön ve yüksek lisans öğrencisi Serra Selen Yılmaz.

Sıfır Atık Politikasının Toplumsal Boyutu — Prof. Dr. Muammer Tuna.

Kabul edilen öğrenci projeleri:

Kampüs Atık Camlarının Mikrodalga Destekli Sol-Jel Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Laboratuvar Atık Sularında Ağır Metal Sensörü/Arıtım Uygulamaları — Yağmur Demirol. Akademik danışman: Doç. Dr. Sema Aslan.

Smart-City Emergency Edge Platform Using Decentralized BLE Mesh Communication (Merkeziyetsiz BLE Mesh İletişimi Kullanan Akıllı Şehir Acil Durum Uç Platformu) — Mustafa Morsy.

Camın Geri Dönüşümü Benim Elimde — Hacer Simnur Bayrak. Akademik danışman: Prof. Dr. Füsun Özerdem.

Turizme Entegre Yerel Pazarların Rejeneratif Katkısı — Rabia Cengizhan. Akademik danışman: Doç. Dr. Meltem Altınay Özdemir.

Çalıştay, MİDUG ve gelecek vizyonu:

MSKÜ, COP31 hazırlıklarını sadece konferansa katılım olarak görmüyor; bilimsel araştırmaların toplumsal faydaya dönüşmesi ve yeni iş birliklerinin kurulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen COP31 Çalıştayı ile akademisyenler, öğrenciler, öğrenci toplulukları ve kurum temsilcileri bir araya geldi. Çalıştay, 5 Ekim 2026 tarihinde yapıldı ve kabul edilen projelerin tanıtılması, öğrenci ekipleriyle buluşma ve yeni ortaklıkların kurulması için bir platform sağladı.

Ayrıca çalıştay, MSKÜ'nün iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini kurumsallaştırmak amacıyla başlattığı MİDUG - Muğla İklim Direnci ve Uyum Girişimi'nin ilk adımı oldu. MİDUG ile bilimsel araştırmalar, öğrenci projeleri ve yerel paydaş çalışmaları ortak bir çatıda toplanarak Muğla'nın uyum ve direnç kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

MSKÜ, COP31'deki 11 proje ile üniversitenin bilimsel birikimini, gençlerin yenilikçi fikirlerini ve sürdürülebilir gelecek için geliştirdiği çözüm önerilerini uluslararası platforma taşımayı amaçlıyor. Üniversite, bu süreci yeni bilimsel iş birlikleri kurma, öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımını artırma ve sürdürülebilirlik çalışmalarını kalıcı sonuçlara dönüştürme fırsatı olarak değerlendiriyor.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ), BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNA (YÖK) SUNDUĞU 7 AKADEMİSYEN VE 4 ÖĞRENCİ PROJESİNİN KABUL EDİLMESİYLE ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.