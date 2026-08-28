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Yoğun trafikte ayağıyla motosikleti iten sürücü kameraya takıldı

Antalya D-400'de Manavgat yönüne giden iki motosikletlinin emniyet şeridinden ana yola geçip tehlike yarattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; biri arkadaşını ayağıyla itti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yoğun trafikte ayağıyla motosikleti iten sürücü kameraya takıldı

Manavgat D-400'de tehlikeli motosiklet yolculuğu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki D-400 kara yolunda seyir halindeki iki motosikletlinin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, emniyet şeridinden ilerleyen sürücülerin kavşağa yaklaşırken yollarını değiştirerek en sol şeride geçtikleri görülüyor.

Olay anı ve görüntüler:

Kayıtta, iki motosikletliden birinin kask taktığı, diğerinin kasksız olduğu dikkat çekiyor. Sürücüler şeritte ilerledikten sonra sol şeride geçerken görüntüleyen kişinin aktardığına göre plaka bilgisi de verildi ve olay sosyal medya hesabında paylaşıldı. Videoda, bir sürücünün seyir halindeyken ayağıyla diğer motosikleti ittiği anlar açıkça görülüyor ve bu davranış diğer sürücülerin tepkisini çekti.

Güvenlik ve sorumluluk:

Olay, yoğun trafikte yapılan refleks dışı hareketlerin ve koruyucu ekipman eksikliğinin oluşturduğu riski ortaya koyuyor. D-400 gibi ana güzergahlarda benzer davranışlar hem sürücülerin hem de çevredeki araçların güvenliğini tehlikeye atıyor. Görüntüyü paylaşan sürücünün plaka bilgisi vermesi, olası sorumluluk ve tespit süreçleri açısından önem taşıyor.

Yetkililer ve trafik kullanıcıları için alınacak en temel ders, koruyucu ekipman kullanımının ve trafikte öngörülebilir, kurallara uygun davranışın hayati olduğudur. Bu tür görüntüler, sürüş güvenliğinin ve denetimin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YOĞUN TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞU CEP...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YOĞUN TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞU CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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