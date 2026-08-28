Odunpazarı'nda izinsiz kazı girişimi jandarma tarafından engellendi: 5 şüpheli yakalandı

Operasyonun başlangıcı:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, Odunpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapılacağı yönünde istihbarat aldı ve bölgeye ekip sevk etti. Yapılan planlı çalışma kapsamında ekipler, Anadolu Mirası Operasyonları çerçevesinde müdahalede bulundu ve alanda bulunan şahısları takip ederek müdahale gerçekleştirdi.

ele geçirilen materyaller ve gözaltılar:

Operasyonda 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 adet jeneratör, 1 adet karot makinası, 25 adet karot ucu, 20 metre kablo ve 1 adet dalgıç pompa ele geçirildi.

soruşturma süreci:

Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma yürütülüyor. Jandarma ekipleri, benzer izinsiz kazı girişimlerinin önüne geçmek amacıyla bölgedeki denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi.

ESKİŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ ŞAHIS KAÇAK KAZI YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANIRKEN BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ.