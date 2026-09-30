Muğla ihracat ağırlığıyla ayı öne çıkardı: ağustosta 95 milyon 434 bin 556 dolar fazla

Muğla ağustosta 95 milyon 434 bin 556 dolar dış ticaret fazlası verdi

TÜİK verilerine göre Muğla'da genel ticaret sistemine göre Ağustos ayında ihracat 134 milyon 777 bin 687 dolar, ithalat ise 39 milyon 343 bin 131 dolar olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda kent, ayı 95 milyon 434 bin 556 dolar dış ticaret fazlasıyla tamamladı.

Sektörlerin rolü:

Muğla'nın dış ticaretinde özellikle su ürünleri, tarım ve tarıma dayalı sektörler, madencilik ve mermer ile örtü altı ve örtü üstü sebze üretimi önemli bir yer tutuyor. Bu üretim alanlarından sağlanan ihracat gelirleri, turizm gelirlerine ek olarak kentin ekonomik dengesine katkı sağlıyor.

Ticaret dengesi ve oranlar:

Verilere göre Muğla'nın ihracatı, ithalatının yaklaşık 3,4 katı seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, kentin Ağustos ayındaki dış ticaret fazlasının büyüklüğünü ve ihracat odaklı yapısını ortaya koyuyor.

MUĞLA AĞUSTOS AYINDA 95,4 MİLYON DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ