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Muğla'da buzağı seferberliği: ilk 24 saatte müdahale önceliği

Muğla'da başlatılan Yeni Doğan Buzağı Bakımı projesinde 30 ekip 31 Ağustos-11 Eylül arasında 330 üreticiye ulaştı; hedef buzağı ölümlerini yüzde 1'e indirmek.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da buzağı seferberliği: ilk 24 saatte müdahale önceliği

projenin amacı ve kapsamı:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buzağı kayıplarını azaltma stratejisi çerçevesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesi kabul edildi. Projenin birinci etabı 31 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında uygulanıyor; ikinci etap ise 2027 ilkbaharında hayata geçirilecek. Projenin finansmanı yüzde 60 Bakanlık, yüzde 40 Muğla Valiliği YİKOB desteğiyle karşılanıyor.

Projenin hedefleri arasında buzağı ölümlerini önce %10'a, ardından %5'e ve nihai olarak küresel ortalama olan %1 seviyesine indirmek bulunuyor. Uygulama, doğum sonrası ilk 24 saat içinde yapılması gereken kritik bakım ve müdahalelere odaklanıyor.

saha uygulamaları ve ekip yapılanması:

Muğla genelinde 13 ilçede görev yapan 30 ekip sahada günlük müdahaleler gerçekleştiriyor. İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ihbar hattına (0 850 308 00 48) projenin başlangıcından itibaren üreticilerden toplam 350 ihbar ulaştı; yapılan teyitlerde 20 ihbar hatalı, kalan 330 ihbara ise ekipler tarafından ulaşılarak müdahale edildi.

Saha uygulamalarında ekipler yeni doğan buzağıda septisemi aşısı uygulaması, göbek kordonu dezenfeksiyonu, annenin ağız sütü (kolostrum) kalitesinin ölçülmesi ve ücretsiz biberon testi gibi işlemleri yapıyor. Ayrıca üreticilere buzağı başında 10-15 dakikalık uygulamalı eğitim veriliyor; anketler doldurularak saha verileri düzenli şekilde raporlanıyor.

saha deneyimi ve yetkililerin açıklamaları:

Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Songül Kayğıner Topal, projenin özellikle orta ve küçük ölçekli aile işletmelerindeki buzağı kayıplarını azaltmayı ve işletme kârını yükseltmeyi hedeflediğini belirtti. Topal, projenin ilk saatlerin ve ilk haftanın hayatta kalma açısından kritik olduğuna dikkat çekerek ekiplerin ihbar geldiğinde hızla sahaya ulaştığını vurguladı.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray ise 31 Ağustos'tan bu yana proje kapsamında 330 doğru ihbara ulaşıldığını, ekiplerin göbek dezenfeksiyonu, aşı uygulamaları ve kolostrum ölçümleri ile üreticilere bire bir eğitim verdiklerini aktardı. Kuray, projenin ikinci etabının ihbar döneminde uygulanmasının planlandığını söyledi.

Muğla’da yeni doğan buzağı seferberliği

Muğla’da yeni doğan buzağı seferberliği

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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