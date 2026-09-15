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Muğla'da eğitim planlaması: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncelik

Muğla'da dönem hazırlıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlık müfettişinin katılımıyla değerlendirildi; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli merkeze alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muğla'da eğitim planlaması: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncelik

Toplantının katılımcıları ve amacı:

Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere gerçekleştirildi. Toplantıya Bakanlık Müfettişi Erhan Soylu ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlık etti; kent genelindeki eğitim faaliyetlerinin durumunun ve yıl planlamalarının değerlendirilmesi toplantının öncelikli hedefi oldu.

Vizyon ve uygulama öncelikleri:

Toplantıda, eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla atılacak adımlar masaya yatırıldı. Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hazırlanacak uygulamalar üzerinde duruldu; bu çerçevede akademik hedeflerle birlikte öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyecek yaklaşımlar ön plana çıkarıldı.

Projeler, değerlendirme ve yol haritası:

Muğla genelindeki okullarda yürütülen akademik ve sosyal projelerin mevcut durumu ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut çalışmalardan elde edilen çıktılar değerlendirildi ve yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler için görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, planların uygulamaya geçirilmesi sırasında izlenecek usuller ve koordinasyon mekanizmaları üzerinde mutabakata vardı.

Toplantı boyunca, eğitim öğretim faaliyetlerinin nitelikli hale getirilmesi, öğrencilerin eğitim ortamlarından en üst düzeyde faydalanması ve belirlenen hedeflere ulaşılması için atılacak somut adımların kararlaştırılması gerektiği vurgulandı. İl düzeyinde yapılacak düzenlemeler ve izleme-değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi öncelikler arasında yer aldı.

Sonuç olarak toplantı, yeni döneme ilişkin planların çerçevesini belirledi; uygulanacak çalışmaların model vizyonuyla uyumlu olması ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemesi yönünde kararlar alındı.

MUĞLA’DA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PLANLAMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

MUĞLA’DA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PLANLAMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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