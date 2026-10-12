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muğla'da jandarma denetimlerinde 100 aranan yakalandı, 28 değil 19'u tutuklandı

Muğla'da 5-11 Ekim tarihlerinde jandarma denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 100 kişi yakalandı; 19'u tutuklandı, JASAT 11 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

muğla'da jandarma denetimlerinde 100 aranan yakalandı, 28 değil 19'u tutuklandı

denetimlerin kapsamı:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Ekim tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Bu süreçte toplam 3 bin 393 devriye görevi icra edildi; denetimlerde 39 bin 207 kişi ve 5 bin 709 araç kontrol edildi.

yakalamalar ve suç dağılımı:

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan toplam 100 kişi yakalandı. Yakalananların suç dağılımı şöyle: dolandırıcılık suçundan 8, hırsızlık suçundan 1, narkotik suçlarından 5, kaçakçılık suçlarından 2 ve diğer suçlardan aranan 84 kişi.

Yakalananlardan 19'u, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bu oran, operasyon kapsamındaki yakalamaların önemli bir kısmının kovuşturma sürecine intikal ettiğini gösteriyor.

JASAT operasyonları ve bölgesel etkiler:

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından yakalama kararı bulunan 11 kişi daha ele geçirildi; bu şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. JASAT çalışmaları, arananların yakalanmasına yönelik hedefe dönük müdahalelerin etkinliğini ortaya koyuyor.

Öte yandan jandarma sorumluluk bölgesinde alınan tedbirler sonucunda kasten yaralama, mala zarar verme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hırsızlık olaylarında azalma kaydedildiği bildirildi. Yetkililer, devam eden denetimlerle kamu güvenliğinin sürdürülmesini hedeflediklerini açıkladı.

MUĞLA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 5-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE, ÇEŞİTLİ...

MUĞLA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 5-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 100 KİŞİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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