Muğla'da seramiğin çağlar ötesi buluşması sona erdi

İzleyicinin önünde eserler tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, I. Uluslararası Muğla Seramik Sempozyumu Karabağlar Yaylası Narlı Kahve’de düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyum, "Çağlar Ötesinden Günümüze Kadim Miras: Seramik" teması çerçevesinde Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları bir araya getirdi.

Program ve uygulamalar:

Etkinlik süresince katılımcılar pişirimlerden atölye çalışmalarına, sanatçı söyleşilerinden uygulamalı üretimlere kadar geniş bir program izledi. Ziyaretçiler, seramiğin toprakla başlayan ve ateşle tamamlanan dönüşüm sürecine yakından tanıklık etti. Kapanışta açılan sergide, sempozyum boyunca hazırlanan eserler sanatseverlerle buluştu.

Programın öne çıkan uygulamalarından biri de özel raku pişirimi oldu. Üç sanatçının eseri, vatandaşların da katıldığı uygulamayla raku fırınlarından çıkarıldı ve seramiğin ateşle şekillenen son aşaması birlikte deneyimlendi.

Sanatçıların görüşleri ve yerel vurgular:

Muğlalı sanatçı Sedat Çayır, kentinde düzenlenen uluslararası bir sempozyumda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çayır etkinlikte ilham kaynağı olarak Muğla bacasını kullanmış; sözleri şöyle oldu: "Seramiğin tarihine bakıldığında binlerce yıllık bir tarihi var. Hâlâ her yerde hepimizin evinde bir seramik mutlaka bulunur. Güveçler, çömlekler ve şu anda bu sanata evrildi. Hâlâ günümüzde bu tarz şeylerin kullanılması ve Muğla’da da bu tarz şeylerin olması tabii ki bizim için de çok onur ve gurur verici bir şey. Çocukken yürüyüp koştuğum yollarda şu an bir sanatçı olarak buraya davet edilmek benim için çok farklı bir duyguydu ve bu sebeple de Muğla’nın ve Menteşe’nin en güzel eserlerinden biri olan bence bir Muğla bacası tasarladık. Umarım ki her sene, her sene bu devam eder"

Hindistan’dan katılan Chirayu Kumar Sinha ise Muğla’nın doğasını ve Türkiye’yi överek sempozyumun kendisi için verimli geçtiğini söyledi: "Bu sempozyum benim için çok iyi oldu. Çünkü burada çok büyük bir çalışma yaptım. Muğla da çok güzel bir yer. Çünkü dağlar, ağaçlar, havası da çok güzel. Türkiye’yi seviyorum. Çünkü Türkiye’nin havası da, insanları da çok iyi"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras etkinliğin kapanışında, Muğla’nın binlerce yıllık geçmişi ve güçlü kültürel birikimiyle sanat için özel bir kent olduğunu vurguladı. Aras, seramiğin "toprağı, emeği ve insanın becerisini bir araya getiren, geçmişten bugüne taşıdığımız en kıymetli miraslarımızdan birisi" olduğunu ifade etti.

Sempozyum, üretim ve paylaşım odaklı etkinlikleriyle tamamlandı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ VE MENTEŞE BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN I. ULUSLARARASI MUĞLA SERAMİK SEMPOZYUMU, SERGİ AÇILIŞI VE ÖZEL RAKU PİŞİRİMİYLE SONA ERDİ.